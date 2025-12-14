  1. استانها
استاندار سمنان خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر رسانه‌ها در ترویج حجاب شد

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر نقش محوری رسانه‌ها در ترویج حجاب و عفاف، خواستار ورود جدی‌تر آنان به این عرصه شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید گزارش عملکرد خود در این زمینه را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان بر ضرورت استفاده از تجارب و اقدامات گذشته در خصوص برنامه‌های فرهنگی مانند حجاب و عفاف در استان تاکید کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها ورود جدی تری به مقوله حجاب و عفاف داشته باشند.

وی بر اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در فضاهای جدید و محافل عمومی استان سمنان تاکید کرد و افزود: استفاده از نسل جوان و خلاق در اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌تواند تأثیرگذاری این دست برنامه‌ها را افزایش دهد.

استاندار سمنان با بیان اینکه توجه به الگوهای موفق می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد، تاکید کرد: هر دستگاه و سازمان باید با خلاقیت و برنامه‌ریزی دقیق، سهم خود را در تحقق اهداف فرهنگی ایفا کند.

کولیوند خواستار پیگیری اقدامات همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان سمنان در حوزه عفاف و حجاب شد و گفت: ادارات و نهادها موظف هستند گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه دهند تا بتوانیم ارتقای کیفی برنامه‌های حوزه حجاب و عفاف را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، جامعه مهندسین، فرهنگیان و رسانه‌ها نیز باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند، افزود: استفاده از تجربه افرادی که مسیرهای خطا یا آسیب‌های اجتماعی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون توانسته‌اند مسیر خود را اصلاح کنند، می‌تواند به ارتقای برنامه‌های فرهنگی کمک کند و باید مورد حمایت و بهره‌گیری قرار گیرد.

