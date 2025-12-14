به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان بر ضرورت استفاده از تجارب و اقدامات گذشته در خصوص برنامه‌های فرهنگی مانند حجاب و عفاف در استان تاکید کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها ورود جدی تری به مقوله حجاب و عفاف داشته باشند.

وی بر اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در فضاهای جدید و محافل عمومی استان سمنان تاکید کرد و افزود: استفاده از نسل جوان و خلاق در اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌تواند تأثیرگذاری این دست برنامه‌ها را افزایش دهد.

استاندار سمنان با بیان اینکه توجه به الگوهای موفق می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد، تاکید کرد: هر دستگاه و سازمان باید با خلاقیت و برنامه‌ریزی دقیق، سهم خود را در تحقق اهداف فرهنگی ایفا کند.

کولیوند خواستار پیگیری اقدامات همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان سمنان در حوزه عفاف و حجاب شد و گفت: ادارات و نهادها موظف هستند گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه دهند تا بتوانیم ارتقای کیفی برنامه‌های حوزه حجاب و عفاف را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، جامعه مهندسین، فرهنگیان و رسانه‌ها نیز باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند، افزود: استفاده از تجربه افرادی که مسیرهای خطا یا آسیب‌های اجتماعی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون توانسته‌اند مسیر خود را اصلاح کنند، می‌تواند به ارتقای برنامه‌های فرهنگی کمک کند و باید مورد حمایت و بهره‌گیری قرار گیرد.