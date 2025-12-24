به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، خبر از انتصاب جدید محمد جواد کولیوند استاندار فعلی سمنان در جایگاهی دیگر خبر داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان ظهر سه‌شنبه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: کولیوند استاندار سمنان به‌عنوان معاون اجرایی یک نهاد ملی منصوب شد.

به این ترتیب کولیوند پس از حدود یک‌سال با کارنامه‌ای مملو از انتقاد و مطالبات مردمی از استانداری سمنان خواهد رفت.

در این بین گزینه‌های زیادی برای جایگزینی کولیوند مطرح است.