انتخابات هیئت مدیره انجمن موسیقی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انجمن موسیقی لرستان روز یکشنبه در سالن شهید حیدریان برگزار شد و با استقبال هنرمندان استان همراه بود.
در این مجمع، هنرمندان شهرستانهای مختلف نیز به صورت وبیناری در انتخابات مشارکت کردند.
حضور مسئولان و رعایت اساسنامه
در این انتخابات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاون هنری، مدیر حراست، بازرس اداره کل و کارشناسان اداره کل حضور داشتند و روند انتخابات براساس اساسنامه انجمن موسیقی استان برگزار شد تا شفافیت و قانونی بودن آن تضمین شود.
اعضای جدید هیئت مدیره
از میان ۱۷ هنرمند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره، به ترتیب جهانگیر لطفی، ذبیحالله کردعلیوند، حامد کریمی، آرمان جوزیپور و علیرضا جودکی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
همچنین، دو عضو علیالبدل نیز مشخص شدند؛ بابک صادقی از خرمآباد و سید زاهد حسینی از شهرستانهای استان.
مدیریت دو ساله انجمن
اعضای منتخب، به همراه نمایندگان انجمن موسیقی کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مسئولیت مدیریت و ساماندهی فعالیتهای انجمن موسیقی استان لرستان برای مدت دو سال را بر عهده خواهند داشت.
این دوره مدیریت فرصتی برای ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی و هنری در حوزه موسیقی استان فراهم میکند و انتظار میرود همکاری نزدیک با هنرمندان و مراکز فرهنگی، تقویت شود.
نظر شما