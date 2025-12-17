به گزارش خبرنگار مهر، توماج وحید افشار پیش از ظهر چهارشنبه در چهارصد و سی و هشتمین جلسه صحن شورای ارومیه، با اشاره به تداوم محرومیت شهر ارومیه و استان آذربایجانغربی با وجود ظرفیتهای ملی، اظهار کرد: خروج از این وضعیت بدون تصمیمات بودجهای هدفمند ممکن نیست و این مهم با اراده و پیگیری نمایندگان مجلس قابل تحقق است. شورای اسلامی شهر آمادگی کامل برای همکاری و تعامل دارد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اعتبارات ملی حملونقل عمومی منوط به ارتقای جایگاه شهری است، افزود: ارومیه با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، عملاً خدمات و سرویس در مقیاس کلانشهرها ارائه میدهد و از ظرفیتهای بودجهای و قانونی و مزایای کلانشهرها برخوردار نیست و با داشتن نزدیک به ۵۰۰ هزار خودرو به طور متوسط روزانه پذیرای بیش از ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه در حال تردد در خیابانهایش است، این شکاف، فشار مضاعفی بر زیرساختهای شهری وارد کرده است.
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر ارومیه ادامه داد: بر اساس برآوردها، میانگین اتلاف زمان شهروندان در ترافیک شهری در هر سفر، رقمی نزدیک به شهرهای بسیار شلوغ کشور و جهان است و در مقایسه با شهرهای همتراز، رقم هشداردهندهای محسوب میشود و نیازمند حمایت ویژه تقنینی و مالی است.
طرح میدان امام (ره) ارومیه نیمه تمام مانده است
وحید افشار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصداق طرح مطالعاتی طراحی میدان امام خمینی (ره) ارومیه که با تأکید استاندار و به دانشگاه ارومیه واگذار شده، گفت: با وجود اجماع مدیریتی، این طرح از اردیبهشتماه سال جاری تاکنون در پیچوخم اداری متوقف مانده و تعیین تکلیف آن ضروری است که از مشکلات جدی در بخش منابع انسانی سازمان شهرداری حکایت دارد.
وی با اشاره به درآمد ناخالص بیش از ۵ همت بیمه شخص ثالث در سال گذشته و هزینهکرد حداکثر ۲ همت از این محل، افزود: با توجه به سود ۳ همتی و سهم بالای تردد خودرو در ارومیه، پیشنهاد میشود بخشی از منابع باقیمانده در قالب وام کمبهره یا سرمایهگذاری مستقیم در پروژههایی مانند خطکشی معابر، پیادهروسازی، ایمنسازی شهری و کاهش تصادفات هزینه شود؛ این اقدام هم اقتصادی است و هم اثربخش اجتماعی.
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر ارومیه همچنین تأکید کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع باید بر مبنای سرانه جمعیت و بار خدمات شهری انجام شود، نه صرفاً محل استقرار واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه خواستار تخصیص سهم ترانزیت بار و مسافر به ارومیه در راستای تسهیل سفرهای شهری و منطقهای شد.
در ارومیه به دلیل ضعف سیستم حملونقل عمومی، فشار اصلی جابهجایی بر دوش تاکسیرانی است
وحیدافشار با اشاره به مطالبات شهرداری در چارچوب قانون هوای پاک، گفت: شهرداری ارومیه نیازمند حمایت نمایندگان مجلس برای وصول حدود ۸ همت مطالبات دولتی و اجرایی و همچنین بیش از ۲۰ همت مطالبات پنهان است که تحقق آنها نقش مستقیم در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.
وی با بیان اینکه در ادبیات حملونقل، تاکسی معمولاً نقش مکمل و نه غالب را ایفا میکند، افزود: در ارومیه به دلیل ضعف سیستم حملونقل عمومی، فشار اصلی جابهجایی بر دوش تاکسیرانی است و این ناوگان نیازمند نوسازی و بازتعریف اقتصادی است. نه میتوانیم کرایهها را افزایش دهیم نه میتوانیم خودروی جایگزین معرفی کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمند سازی شورای شهر ارومیه با هشدار نسبت به پیامدهای خشکشدن دریاچه ارومیه تصریح کرد: سلامت و جان میلیونها نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم در معرض تهدید است؛ از اینرو پیشنهاد میشود فراکسیون تبعات زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه در مجلس با مشارکت نمایندگان استانهای آذربایجان غربی، آذربایجانشرقی، کردستان و سایر استانهای درگیر که نزدیک به ۴۴ نفر میشود تشکیل شود، چرا که این بحران، مسئلهای ملی با تبعات جبرانناپذیر است.
