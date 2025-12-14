به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز با اشاره به وضعیت تب دنگی در استان، اظهار کرد: مدیریت بیماریهای واگیر بهویژه تب دنگی، نیازمند رویکردی علمی، دادهمحور و مبتنی بر شواهد است.
وی گفت: اساساً مدیریت یک بیماری واگیر مانند تب دنگی مستلزم اتخاذ رویکردی است که هم بر دادهها و هم بر شواهد علمی استوار باشد تا بتوان بر اساس این دو محور، تصمیمهای دقیق، مؤثر و قابل اجرا را در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ کرد.
شاهرخی با بیان اینکه موفقیت در کنترل تب دنگی با اقدامات مقطعی و توصیههای کوتاهمدت حاصل نمیشود، افزود: آنچه در نهایت نشاندهنده موفقیت یا شکست ما در مدیریت این بیماری خواهد بود، تداوم و پیوستگی برنامههای کنترلی و همچنین مشارکت مستمر و آگاهانه شهروندان است؛ عواملی که میتواند تضمینکننده مهار و شکست تب دنگی باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اهمیت شناسایی بهموقع کانونهای خطر، تصریح کرد: از منظر علمی، حضور پشه در یک نقطه به معنای شکلگیری کانونهای بالقوه انتقال بیماری است و هرگونه غفلت در این حوزه میتواند به ایجاد یک چرخه پایدار همهگیری منجر شود.
وی ادامه داد: ارزش شناسایی این کانونها در آن است که بتوانیم در مراحل مقدماتی و در همان ابتدای شکلگیری، بیماری را تشخیص دهیم و مداخلات پیشدستانه را اعمال کنیم تا زنجیره خطر پیش از تثبیت الگوی انتقال در جامعه شناسایی و قطع شود.
شاهرخی در پایان بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم در اجرای برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: بدون مشارکت عمومی و پایبندی به برنامههای کنترلی، مهار پایدار تب دنگی امکانپذیر نخواهد بود.
