تجربه کشورهای موفق در کنترل آئدس مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی با تأکید بر اهمیت شناسایی مستمر مناطق آلوده، گزارشدهی دقیق، مشارکت مردمی و اطلاعرسانی گسترده، خواستار اتخاذ اقدامات منسجم و برنامهریزیشده برای کنترل و پیشگیری از گسترش تب دِنگی در سطح استان شد.
وی ضمن اشاره به ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیتههای پژوهشی، درمان و آموزش با محوریت تب دِنگی گفت: این جلسات باید به صورت مستمر ادامه یابد تا برنامههای پیشگیرانه همواره بهروزرسانی و تقویت شوند.
شاهرخی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای نوین اطلاعرسانی تأکید کرد و افزود: دانشگاه با همکاری سایر دستگاههای اجرایی باید با استفاده از تمام ظرفیتها و ابزارهای موجود جهت اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه اقدام کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل کمیته علمی را از دیگر ضرورتها دانست و تصریح کرد: این کمیته باید بهصورت تخصصی مسائل علمی و پژوهشی در زمینه آئدس را بررسی و محتوای علمی مورد نیاز برای تولید محتوا را به کارشناسان ارائه کند. در واقع آئدس یک واقعیت عینی و چرخه انتقال آن در زندگی روزمره شهری اثبات شده است و باید با نگاه یک بحران پایدار با آن برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت این بیماری تنها محدود به شناسایی پشه، سمپاشی و درمان نیست؛ بلکه باید از تجربه کشورهای موفق در کنترل و مراقبت استفاده شود. باید با مردم صادق بود و همه دستگاههای اجرایی، گروههای سیاسی و نهادهای محلی را پای کار آورد.
شاهرخی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش ضریب ابتلاء تأکید کرد: نباید اجازه دهیم رویکرد از سلامتمحور به درمانمحور تغییر کند. باید فرهنگ پیشگیری و تابآوری اجتماعی در برابر آسیبها تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نظام مراقبت سندرومیک اشاره کرد و گفت: موارد تبهای مشکوک یا ناشناخته باید حتماً از نظر تب دِنگی بررسی شوند و در بیمارستانها نیز کلیت مراحل نظام مراقبت سندرومیک رعایت، اجرا و اطلاعرسانی شود.
نظر شما