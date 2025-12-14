زارع: استان بوشهر در آماده باش کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با حضور در اداره کل هواشناسی استان بوشهر، آخرین مدل‌های استخراجی سامانه‌های مختلف بارشی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

استاندار بوشهر در این بازدید با اشاره به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی، دستورات لازم را خطاب به مدیران ذیربط صادر و بر آماده باش کامل استان تاکید کرد.

زارع تصریح کرد: بر اساس اعلام هواشناسی، از بعد از ظهر دوشنبه به مدت حدود ۵ روز، بارش‌های باران در استان پیش‌بینی شده و ستاد مدیریت بحران استان برای مقابله با شرایط پیش رو آمادگی کامل دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دستگاه‌های امداد و نجات و سایر دستگاه‌های ذیربط در آماده‌باش کامل قرار دارند و در مرکز استان و شهرستان‌های ده‌گانه، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه اندیشیده شده است.