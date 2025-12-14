  1. استانها
زارع: استان بوشهر در آماده باش کامل است

بوشهر- استاندار بوشهر از آماده‌باش کامل استان برای سامانه بارشی هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با حضور در اداره کل هواشناسی استان بوشهر، آخرین مدل‌های استخراجی سامانه‌های مختلف بارشی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

استاندار بوشهر در این بازدید با اشاره به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی، دستورات لازم را خطاب به مدیران ذیربط صادر و بر آماده باش کامل استان تاکید کرد.

زارع تصریح کرد: بر اساس اعلام هواشناسی، از بعد از ظهر دوشنبه به مدت حدود ۵ روز، بارش‌های باران در استان پیش‌بینی شده و ستاد مدیریت بحران استان برای مقابله با شرایط پیش رو آمادگی کامل دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دستگاه‌های امداد و نجات و سایر دستگاه‌های ذیربط در آماده‌باش کامل قرار دارند و در مرکز استان و شهرستان‌های ده‌گانه، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه اندیشیده شده است.

