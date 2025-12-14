به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: با توجه به جلسه اضطراری امروز ۲۳ آذر در دفتر وزارت راه و شهرسازی با حضور رؤسای سازمان اورژانس کشور، پلیس راهور، جمعیت هلال احمر و سازمان هواشناسی، استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از ظهر دوشنبه تا جمعه در معرض بارش شدید و طوفان خواهند بود.

مرکز هدایت عملیات بحران تأکید کرده است: همه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس و مراکز جامع سلامت موظف به رعایت مفاد کد ۵۰۰ و آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث ناشی از سیل هستند.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، بارش‌ها در این استان‌ها سیل‌آسا و بیش از ۱۰۰ میلی‌متر خواهد بود.

وزارت بهداشت از مراکز درمانی خواسته است تا ذخایر دارویی خود را تأمین کرده و برنامه‌ریزی لازم برای آمد و شد کارکنان به مراکز درمانی را انجام دهند.