مرادی: دستگاه های خدمات رسان رودسر برای بحران احتمالی آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران این شهرستان با بیان اینکه دو هدف اصلی در این نشست پیگیری شد، گفت: نخست، تمرین آمادگی مدیران دستگاهها بود که خوشبختانه با اعلام فراخوان، تمام مسئولان بخشها و دستگاههای اجرایی در کمتر از نیم ساعت در جلسه حاضر شدند.
وی افزود: دومین موضوع، هماهنگی بین اعضای ستاد بحران بود که در این جلسه هر دستگاه درباره امکانات، تجهیزات و نحوه ارائه خدمات در شرایط بحرانی توضیح داد و این تبادل اطلاعات، سبب شناخت بهتر ظرفیتها و بهبود همکاریها شد.
فرماندار رودسر با اشاره به بارندگیهای اخیر در این شهرستان تصریح کرد: در رودسر ۱۳۰ میلیمتر، در روستاهای اطراف ۹۰ میلیمتر و در چابکسر ۹۸ میلیمتر بارش ثبت شد که طبیعی است چنین حجمی از بارش، باعث آبگرفتگی در برخی معابر شود.
مرادی با قدردانی از خدمات بیوقفه نیروهای شهرداری رودسر و چابکسر تأکید کرد: در رودسر شاهد بودیم که کارکنان شهرداری ساعتها در سرما و باران، با نصب پمپ و باز کردن دریچهها، در حال خدمترسانی بودند و من از این فداکاری قدردانی میکنم. در چابکسر نیز با وجود بارندگی قابل توجه، هیچ گزارش آبگرفتگی جدی ثبت نشد که نشان از مدیریت خوب شهرداری این شهر دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای ماده ۴۳ در محلات نود نهر، سیارستان، صیاد محله و جیرجو اشاره کرد و گفت: پیشرفت این پروژهها در کلیت مطلوب است، اما باید کار عملیاتی در صیاد محله هرچه سریعتر آغاز شود. مسئولیت این موضوع با اداره آب و فاضلاب است و انتظار داریم با توجه به محدودیت زمانی تا عید، تمام پروژههای ماده ۴۳ به پایان برسند.
فرماندار رودسر در پایان با هشدار به دامداران مناطق مرتفع گفت: دامهای سبک باید به پایین منتقل شوند و دامداران دامهای سنگین نیز باید علوفه و سوخت کافی همراه داشته باشند، زیرا در صورت بارش برف سنگین، امکان ارسال کمک با هلیکوپتر محدود و پرهزینه خواهد بود. همچنین تأمین آرد و سوخت مورد نیاز روستاهای بالادستی باید به طور کامل تحت نظارت بخشداران انجام شود.
