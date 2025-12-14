  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۶

ریزش دیوار ساختمانی در پاکدشت؛۸ نفر در زمان حادثه داخل طبقات بودند

پاکدشت-بخشی از دیوار یک ساختمان قدیمی در مجاورت بنایی در حال ساخت، در شهر پاکدشت ریزش کرد و در زمان وقوع ریزش، هشت نفر در دو طبقه این ساختمان سکونت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گودبرداری غیراصولی و رعایت‌نشدن ضوابط سازه نگهبان، بخشی از دیوار یک ساختمان قدیمی در مجاورت بنایی در حال ساخت، در شهر پاکدشت ریزش کرد.

به گفته مسئولان، این حادثه تلفات جانی نداشته و محل با حضور نیروهای امدادی ایمن‌سازی شده است.

بنا بر اعلام مدیریت بحران شهرداری پاکدشت، بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل آتش‌نشانی و ستاد مدیریت بحران در محل حاضر شدند و با هماهنگی نیروهای انتظامی، محدودیت تردد عابران و خودروها اعمال شد.

همچنین انشعابات آب، برق و گاز ساختمان‌های در معرض خطر به‌طور موقت قطع شد.

مرید پازوکی، مسئول مدیریت بحران شهرداری پاکدشت، با اشاره به جزئیات حادثه به خبرنگار مهر گفت: در زمان وقوع ریزش، هشت نفر در دو طبقه این ساختمان سکونت داشتند، که شکستن شیشه‌ها و ایجاد ترک‌های عمیق در دیوارها باعث شد ساکنان با نگرانی ساختمان را ترک کنند.

به گفته او، بررسی‌های اولیه مهندسان ناظر نشان می‌دهد که اصول مربوط به سازه نگهبان، شمع‌گذاری و مهار گود در پروژه ساختمانی مجاور رعایت نشده است، اما بی‌توجهی به هشدارها موجب وارد آمدن خسارت به ملک مجاور در ضلع شرقی شده است.

مسئول مدیریت بحران شهرداری پاکدشت افزود: برای پیشگیری از خطرات احتمالی، ساکنان دو ساختمان مجاور در ضلع‌های شرقی و غربی ملک تخلیه شدند و عملیات ایمن‌سازی انجام شد.

این حادثه بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت نظارت دقیق بر گودبرداری‌های شهری و رعایت اصول فنی در پروژه‌های ساختمانی جلب کرده است؛ موضوعی که در صورت سهل‌انگاری، می‌تواند جان شهروندان را با خطر جدی روبه‌رو کند.

    نظرات

    • امیرحسین IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      ساخت و ساز در پاکدشت همیشه همین بوده و با این روند همین خواهد بود. ساختمان سازی پاکدشت بهشت رشوه بگیراست. همه چیز با آشنا و پول رفع میشه
    • amirali IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      من خودم تو پاکدشت زندگی میکنم اینکه یک ساختمان مجاور بود اگه کل ساختمان های مجاور هم خراب میشد باز خیالی نبود واسه سازنده و مهندس ناظر چون مسئولین شهرداری پاکدشت خیلی دلسوز هستن و هوای سازنده هارو دارن که مشکلی براشون پیش نیاد
    • یک ایرانی IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      پاکدشت ازحدگذشته
    • آزاد IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      سلام پاکدشت بافت فرسوده زیاددارد شهرداری باید مجوز بدهد شهرک انقلاب پاکدشت چندین سال زمین کارگران بلاتکلیف مانده و کارگر بیچاره با این تورم وگرانی نصف درآمد خود راکرایه خانه بدهد شهردار جدید پیگیری و رسیدگی کند دولت باید حمایت کند

