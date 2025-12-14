ریزش دیوار ساختمانی در پاکدشت؛۸ نفر در زمان حادثه داخل طبقات بودند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گودبرداری غیراصولی و رعایتنشدن ضوابط سازه نگهبان، بخشی از دیوار یک ساختمان قدیمی در مجاورت بنایی در حال ساخت، در شهر پاکدشت ریزش کرد.
به گفته مسئولان، این حادثه تلفات جانی نداشته و محل با حضور نیروهای امدادی ایمنسازی شده است.
بنا بر اعلام مدیریت بحران شهرداری پاکدشت، بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل آتشنشانی و ستاد مدیریت بحران در محل حاضر شدند و با هماهنگی نیروهای انتظامی، محدودیت تردد عابران و خودروها اعمال شد.
همچنین انشعابات آب، برق و گاز ساختمانهای در معرض خطر بهطور موقت قطع شد.
مرید پازوکی، مسئول مدیریت بحران شهرداری پاکدشت، با اشاره به جزئیات حادثه به خبرنگار مهر گفت: در زمان وقوع ریزش، هشت نفر در دو طبقه این ساختمان سکونت داشتند، که شکستن شیشهها و ایجاد ترکهای عمیق در دیوارها باعث شد ساکنان با نگرانی ساختمان را ترک کنند.
به گفته او، بررسیهای اولیه مهندسان ناظر نشان میدهد که اصول مربوط به سازه نگهبان، شمعگذاری و مهار گود در پروژه ساختمانی مجاور رعایت نشده است، اما بیتوجهی به هشدارها موجب وارد آمدن خسارت به ملک مجاور در ضلع شرقی شده است.
مسئول مدیریت بحران شهرداری پاکدشت افزود: برای پیشگیری از خطرات احتمالی، ساکنان دو ساختمان مجاور در ضلعهای شرقی و غربی ملک تخلیه شدند و عملیات ایمنسازی انجام شد.
این حادثه بار دیگر توجهها را به اهمیت نظارت دقیق بر گودبرداریهای شهری و رعایت اصول فنی در پروژههای ساختمانی جلب کرده است؛ موضوعی که در صورت سهلانگاری، میتواند جان شهروندان را با خطر جدی روبهرو کند.
