بازگشت یک ورزشکار دیگر به ایران/ نصیری می تواند برای ایران پارو بزند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نصیری قایقران روئینگ سوار ایران چند سال قبل با قبول تبعیت کشور آذربایجان به تیم ملی این کشور پیوست و در چند رویداد آسیایی و جهانی نیز با نام این کشور پارو زد. با شروع مرحله جدید اردوهای تیم ملی نام بهمن نصیری در ترکیب اردونشینان دیده می‌شود.

محسن شادی رئیس جدید فدراسیون روئینگ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: از روز اول شروع اردوهای تیم ملی از فصل پاییز بهمن نصیری نیز به اردوها بازگشته و همراه با تیم تمرین می‌کند.

وی افزود: من خودم با ایشان صحبت کردم. با توجه به شرایط آمادگی خوبی که دارد و ارزیابی مسابقات جهانی و اروپایی که در این مدت داشته و تایم‌های خوبی که دارد از وی خواستیم تا به اردوی تیم ملی ایران بازگردد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که با توجه به اینکه نصیری در چند ماه گذشته همراه با تیم آذربایجان در مسابقات مختلف شرکت کرده و تابعیت این کشور را دارد حضور در تیم ملی ایران و پارو زدن به نام ایران در رقابت‌های مختلف منعی نخواهد داشت هم گفت: طبق قوانین باید در یک سال میلادی برای دو کشور پارو نزند. همین طور باید از آخرین مسابقه‌ای که برای کشور دیگری پارو زده یک سال بگذرد. وی در سال ۲۰۲۵ در مسابقات به نام کشور آذربایجان شرکت کرده و بعد از یک سال و در سال ۲۰۲۶ مشکلی برای حضور با نام ایران در رقابت‌ها نخواهد داشت.

محسن شادی تاکید کرد: ما روی این ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویا هم حساب باز کرده‌ایم.