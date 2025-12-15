به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه طبیعتگردی به دعوت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با حضور معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر اعضای کارگروه تشکیل شد.
این نشست در راستای تبیین سیاستهای کلان کشور در حوزه طبیعتگردی پایدار و با تأکید بر همافزایی و هماهنگی میان نهادهای متولی حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری طبیعی برگزار شد.
در این جلسه، طرح اجرایی مشارکت در اجرای برنامههای طبیعتگردی و حفاظتی پارک ملی گلستان به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، طرح مدیریت مقصد و توسعه طبیعتگردی در پارک جنگلی هزارپله آمل بهعنوان الگوی مدیریت اکوپارکهای جنگلی، طرحهای پیشنهادی حفاظت و مدیریت مقصد جزیره هرمز شامل طرح در دست اجرای «جزیره سبز هرمز» توسط شرکت دانشبنیان با مشارکت جامعه محلی و همچنین بررسی ارزشهای ژئوتوریستی و زمینشناسی جزیره هرمز با هدف ثبت در فهرست میراث ملی، بههمراه تقدیر از استانهای فعال در چارچوب کمیته طبیعتگردی از جمله استانهای مازندران و خوزستان، مورد بررسی قرار گرفت.
کارگروه ملی طبیعتگردی بهعنوان مرجع هماهنگی بینبخشی، نقش مهمی در تدوین سیاستها، بررسی طرحهای کلان طبیعتگردی و ایجاد توازن میان حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری پایدار در کشور ایفا میکند.
