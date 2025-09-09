ارسال بیش از ۲۱۲ بسته پستی از گمرک کرمانشاه به خارج از کشور

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد گمرک امانات پستی این استان طی پنج ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۲۱۲ بسته پستی از طریق این گمرک به خارج از کشور صادر شده است.



وی وزن این تعداد بسته را یک هزار و ۵۷۰ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: ارزش ارزی این محموله‌ها بالغ بر ۶ هزار و ۱۴۱ دلار بوده است. به گفته نیک‌روش، عمده کالاهای ارسالی شامل روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه است که از جمله تولیدات شاخص و بومی استان کرمانشاه محسوب می‌شوند و توانسته‌اند جایگاه مناسبی در بازارهای خارجی پیدا کنند.



مدیرکل گمرک کرمانشاه با اشاره به آمار ورودی‌های این حوزه نیز بیان کرد: طی این مدت ۲۰ بسته پستی وارد گمرک امانات پستی کرمانشاه شده است که ارزش آن‌ها ۱۱ هزار و ۲۷۳ دلار برآورد می‌شود.



نیک‌روش وزن بسته‌های ورودی را ۱۳۶ کیلوگرم ذکر کرد و افزود: عمده کالاهای وارداتی شامل گوشی تلفن همراه، پوشاک، دارو، عینک آفتابی و دوربین دوچشمی بوده است که با توجه به نیاز بازار داخلی، از طریق این گمرک به کشور وارد شده‌اند.



وی با تأکید بر اهمیت فعالیت گمرک امانات پستی در تسهیل تجارت خرد و مبادلات غیرحضوری، خاطرنشان کرد: گمرکات استان کرمانشاه همواره تلاش دارند با فراهم کردن بسترهای قانونی و تسهیل روند صادرات و واردات، ضمن حمایت از تولیدات بومی و صادرات غیرنفتی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را در استان بیش از پیش فراهم کنند.