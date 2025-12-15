به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین شیخی صبح دوشنبه در نشست مسئولان برگزاری اعتکاف دانشآموزی دختران با هدف هماهنگی، همافزایی و برنامهریزی برای برگزاری هرچه مطلوبتر این مراسم معنوی، با اشاره به نقش اعتکاف در تربیت دینی نسل نوجوان اظهار کرد: اعتکاف دانشآموزی یکی از برنامههای اثرگذار فرهنگی است که میتواند زمینه انس بیشتر دانشآموزان با معنویت، عبادت و معارف اسلامی را فراهم کند.
وی افزود: توجه به نیازها و اقتضائات سنی و روحی دختران دانشآموز در برنامهریزی اعتکاف ضروری است و لازم است محتوای آموزشی، فرهنگی و تربیتی متناسب با این گروه سنی طراحی و اجرا شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل دستگاههای فرهنگی و آموزشی تصریح کرد: با هماهنگی بین عوامل اجرایی، مربیان فرهنگی و روحانیون، میتوان فضایی امن، بانشاط و اثرگذار برای حضور دانشآموزان در این مراسم معنوی فراهم کرد.
در پایان این نشست، حاضران به بررسی مسائل اجرایی، برنامههای فرهنگی، نحوه اسکان و پشتیبانی و انتقال تجربیات سنوات گذشته اعتکاف دانشآموزی دختران پرداختند و بر برگزاری منسجم و باکیفیت این مراسم تأکید شد.
