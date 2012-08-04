اعتکاف دانش‌ آموزی رمضانیه در یزد برگزار می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دشتی اظهار داشت: آیین اعتکاف دانش ‌آموزی رمضان در روزهای 24 تا 26 ماه مبارک رمضان در مساجد و حسینیه‌‌ های سراسر استان یزد با همکاری تشکل‌های دانش ‌آموزی، هلال احمر، اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانش ‌آموزان و بسیج در دو گروه دختران و پسران دوره متوسطه برگزار می‌شود.

وی افزود: مباحث معرفتی و بصیرتی، تشکیل حلقه‌های معرفتی و قرآنی، تفسیر قرآن، سخنرانی‌های مذهبی، مسابقات فرهنگی، مراسم دعا و مناجات و برگزاری مراسم احیای شب قدر بیست و سوم از جمله مهم‌ ترین برنامه‌های پیش ‌بینی شده در این مراسم است.

دشتی ادامه داد: در حاشیه برنامه اعتکاف نمایشگاهی با 100 عنوان کتاب متناسب با دانش‌آموزان با موضوع عرفان و سیر و سلوک برپا می‌شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم ویژه استقبال و بدرقه دانش‌آموزان خبر داد و گفت: از دانش‌آموزان فعال و برگزیدگان مسابقات فرهنگی در مراسم اختتامیه اعتکاف تجلیل خواهد شد.

مدیر سازمان دانش ‌آموزی استان یزد افزود: توسعه و ترویج فرهنگ قرانی و اسلامی، انس و الفت دانش‌آموزان با فرهنگ اهل بیت (ع)، تقویت روحیه معنوی و خودباوری دانش‌آموزان و پرورش روحیه خودسازی و تزکیه نفس از جمله اهداف این برنامه معنوی است.

وی عنوان کرد: دانش ‌آموزان متقاضی برای ثبت ‌نام در این مراسم ارزشمند می‌توانند به ادارات آموزش و پرورش (معاونت پرورشی و فرهنگی) شهرستان ‌ها و مناطق استان مراجعه کنند و یا از طریق سایت www.etekafyazd.ir اقدام نمایند.