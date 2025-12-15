به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان صبح دوشنبه در آئین تبادل تفاهمنامه همکاری با دانشگاه کردستان با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای هدفمند میان نهادهای علمی و اجرایی، گفت: این تفاهمنامه با رویکرد همافزایی ظرفیتها و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت منعقد شده است.
محمد بختیار خلیقی اظهار کرد: تفاهمنامه منعقدشده در حوزه معدن، با هدف ارتقای دانش تخصصی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناورانه و استفاده کاربردی از توان علمی دانشگاه کردستان تنظیم شده است.
گامی در مسیر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
وی افزود: اجرای این تفاهمنامه میتواند بستر مناسبی برای تعامل مؤثر میان دانشگاه و بخش صنعت در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و توسعه پایدار استان فراهم کند و به حل بخشی از چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی منجر شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر نقش دانشگاهها در پاسخگویی به نیازهای واقعی بخش تولید، گفت: این همکاری فرصتی برای نزدیکتر شدن فضای علمی و اجرایی و بهرهگیری از دانش روز در فعالیتهای معدنی استان است.
کارآموزی، بورس تحصیلی و پژوهشهای مشترک
خلیقی با تشریح اهداف این تفاهمنامه بیان کرد: تخصیص سهمیه کارآموزی دانشجویان در معادن استان، شناسایی و معرفی بورسهای تحصیلی و فرصتهای شغلی برای دانشجویان رشتههای مهندسی معدن و زمینشناسی، معرفی معادن مستعد بهعنوان فضاهای آموزشی و اجرایی و برگزاری بازدیدهای علمی از معادن، از جمله محورهای اصلی این همکاری است.
وی افزود: همچنین شناسایی نیازهای پژوهشی معادن و صنایع معدنی و انعقاد قراردادهای پژوهشی مشترک میان دانشگاه و واحدهای معدنی، زمینهساز حل مسائل کاربردی و افزایش بهرهوری در این بخش خواهد بود.
تربیت نیروی متخصص و توسعه پایدار استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اهمیت نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: در چارچوب این تفاهمنامه، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
خلیقی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود این تعامل سازنده در آینده نزدیک، نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری معادن استان، ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و در نهایت تحول اقتصادی کردستان ایفا کند.
