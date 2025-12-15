تقویت دستگاه قضایی با جذب قضات جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در مراسم آغاز دوره کارآموزی جذب قضائی ویژه روحانیون ضمن تقدیر از مدیریت مجموعه قضائی استان خراسان رضوی به دلیل همراهی‌های ارزشمند و نگاه مثبت نسبت به مسئله علم‌آموزی و دانش‌افزایی گفت: استان خراسان رضوی همواره از پرچم‌داران اجرای عدالت بوده و برگزاری اولین دوره کارآموزی قضائی ویژه و روحانیان جوان از حوزه‌های علمیه، نیز نشان‌دهنده جدیت در همراهی این عزیزان با هدف تقویت بنیه علمی و فقهی دستگاه قضائی است.

موحدی با اشاره به حساسیت‌های کار در دستگاه قضائی افزود: منصب قضا صرفاً یک سمت اداری نیست بلکه جنبه‌های معنوی و الهی داشته و امیدواریم با جذب قضات جوان و برجسته از حوزه‌های علمیه، روند تقویت دستگاه قضائی استمرار داشته باشد چرا که حرکت بسیار خوبی آغاز شده و نیروهای بسیار خوبی نیز شناسایی شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی در مراسم آغاز دوره کارآموزی جذب قضائی ویژه روحانیون با تقدیر از نگاه متعالی ریاست قوه قضائیه نسبت به مقوله علم آموزی و دانش‌افزایی گفت: مجموعه قضائی خراسان رضوی همواره آماده و مشتاق برگزاری دوره‌های آموزشی و جذب قضائی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به سابقه مجموعه قضائی استان در زمینه برگزاری دوره‌های کارآموزی قضائی افزود: این مجموعه حداقل طی سی سال گذشته در امر آموزش و تربیت قضات محترم برای اقصی نقاط میهن اسلامی فعال بوده و در کنار سایر مراکز آموزشی قوه قضائیه در جهت علم‌آموزی و افزایش توانمندی‌های علمی قضات تلاش کرده، و در این میان حضور اساتید برجسته و قضات مبرز در این زمینه مؤثر بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به این نکته که نیروی انسانی بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه یک سازمان است گفت: افزایش اعتبارات آموزشی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده دستگاه قضائی است که در دوره تحول و تعالی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا به انجام رسیده است.

وی ضمن تقدیر از حمایت‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در بخش آموزش از مجموعه قضائی استان افزود: برای اولین بار شاهد برگزاری دوره کارآموزی قضائی ویژه روحانیون محترم و جوان هستیم و علی‌رغم آنکه فرآیندهای قانونی بطور طبیعی می‌بایست طولانی می‌بود، اما اقدامات انجام شده به دلیل نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه و اهتمام خاص معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، با سرعت و دقت طی شد و امروز شاهد برگزاری مراسم آغاز اولین دوره کارآموزی قضات روحانی جذب شده از حوزه‌های علمیه در مشهد مقدس هستیم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضائی گفت: در برخی از موارد شاهد ورود بیش از ۳۰۰ پرونده به شعب هستیم که بسیار بالاتر از استانداردهای شناخته شده در این زمینه است و این درحالیست که هم در زمینه کادر قضائی و اداری و هم در زمینه فضای ارائه خدمت به شدت با کمبود مواجهیم، اما این کمبودها هرگز موجب نشده تا همکاران ما دست از کار جهادی و تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر به مردم شریف و بزرگوار بردارند.