به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره، علاقهمندان میتوانند آثار و طرحهای خود را همچون سالهای گذشته در دو بخش اصلی «ایدههای استارتآپی و کسبوکارهای نوپا» و «کسبوکارهای تجاریشده» ارائه کنند. موضوعات رقابتی امسال شامل اسباببازی، عروسک، هدایای فرهنگی و طراحی شخصیت خواهد بود.
همچنین «خلاقیت و نوآری در بهرهگیری از هوش مصنوعی در صنایع فرهنگی» بخش ویژه این دوره از جشنواره است.
دهمین دوره این رویداد با رویکردی جدید به داوری آثار خواهد پرداخت. در گام نخست آثار هنرمندان در هر استان بررسی و غربالگری خواهد شد، در گام بعدی دبیرخانه جشنواره مرحله نیمه نهایی و پس از آن اختتامیه این رویداد را داوری خواهد کرد.
علاقمندان تنها تا ۵ اردیبهشت امکان ثبت نام در درگاه www.jayezefiroozeh.ir را خواهند داشت. زمان شرکت در این رویداد تمدید خواهد نخواهد شد.
آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
نظر شما