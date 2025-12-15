۳۱۴۸ دیدار با مددجویان زنجانی در قالب طرح مفتاح الجنه انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با تشریح اهداف و آثار اجرای طرح «مفتاح‌الجنه» گفت: این طرح با رویکردی فراتر از حمایت‌های مادی و با هدف دیدار چهره‌به‌چهره، دلجویی عاطفی و همنشینی صمیمانه مسئولان و خیران با خانواده‌های تحت حمایت اجرا می‌شود و تلاش دارد کرامت انسانی جامعه هدف را در اولویت اقدامات حمایتی قرار دهد.

روشن سرشت با بیان اینکه طرح مفتاح‌الجنه بستری برای ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با خانواده‌های نیازمند فراهم می‌کند، اظهار داشت: حضور مسئولان و خیران در منازل مددجویان، شنیدن دغدغه‌ها و مسائل آنان از نزدیک و توجه به ابعاد روحی و روانی خانواده‌ها، موجب افزایش احساس امنیت، آرامش و امید در بین مددجویان می‌شود و نقش مهمی در کاهش آلام روحی آنان دارد.

وی افزود: هرچند کمک به رفع مشکلات معیشتی، درمانی و اشتغال خانواده‌های تحت حمایت یکی از اهداف این طرح است، اما ایجاد نشاط معنوی، تقویت روحیه همدلی و افزایش پیوندهای عاطفی میان خیران، مسئولان و خانواده‌های نیازمند، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای مفتاح‌الجنه به شمار می‌رود و می‌تواند سرمایه اجتماعی جامعه اسلامی را تقویت کند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به آثار اجتماعی این طرح تصریح کرد: اجرای مفتاح‌الجنه زمینه شکل‌گیری همت همگانی در رسیدگی به نیازمندان را فراهم کرده و باعث می‌شود ظرفیت‌های بالقوه حوزه خیر و احسان شناسایی و به‌صورت هدفمند به کار گرفته شود. این رویکرد، علاوه بر افزایش اثربخشی کمک‌ها، فرصت‌های جدیدی را در مسیر خدمت‌رسانی پایدار به جامعه هدف ایجاد می‌کند.

روشن سرشت ادامه داد: تکریم خانواده‌های تحت حمایت و حفظ عزت نفس آنان، ترویج سیره عملی اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به‌ویژه فرهنگ علوی و فاطمی در همنشینی با نیازمندان، و همچنین جریان‌سازی در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایثارگری، از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح ارزشمند است که همسو با مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه طرح مفتاح‌الجنه تنها یک برنامه مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: این طرح با ایجاد ارتباط مستمر میان خیران و خانواده‌های نیازمند، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت‌های پایدار، افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه شود و نقش مؤثری در کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

کمیته امداد استان زنجان گفت: کمیته امداد با تداوم اجرای طرح‌هایی همچون مفتاح‌الجنه، تلاش می‌کند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مادی مددجویان، به ارتقای سرمایه معنوی، همبستگی اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی خالصانه در جامعه کمک کند.