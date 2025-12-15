به گزارش خبرگزاری مهر، به اهتمام حسابرسان دیوان محاسبات کشور صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نشان می‌دهد که عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآوردهای بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.



دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات، از تداوم بررسی عملکرد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ خبرداد و با اشاره به بهره‌وری پایین، عدم شفافیت و تداوم زیان‌دهی در این بنگاه‌ها، بر ضرورت عزم دولت در واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.