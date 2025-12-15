  1. سیاست
شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات؛ زیان ۴۶۸ همتی ۱۳۹ شرکت

شرکت‌های دولتی زیر نگاه نظارتی دیوان محاسبات؛ زیان ۴۶۸ همتی ۱۳۹ شرکت

عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآوردهای بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به اهتمام حسابرسان دیوان محاسبات کشور صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نشان می‌دهد که عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآوردهای بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات، از تداوم بررسی عملکرد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ خبرداد و با اشاره به بهره‌وری پایین، عدم شفافیت و تداوم زیان‌دهی در این بنگاه‌ها، بر ضرورت عزم دولت در واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.

