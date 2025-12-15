حسام: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام افزود: این طرح امسال برای نخستین بار در سه حوزه اصلی اجرا میشود؛ نخست در حوزه کالا و خدمات شامل بررسی قیمتها، درج قیمت و رعایت وظایف صنفی بهویژه در آجیلفروشیها، میوهفروشیها و شیرینیفروشیها که اقلام پرتقاضا در شب یلدا هستند.
وی افزود: دومین حوزه، نظارت بهداشتی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان انجام میشود و سومین بخش نیز بررسی اوزان کالاهای بستهبندی شده با همکاری ادارهکل استاندارد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی گفت: شکایات مردم از طریق پیامک ۳۰۰۰۰۱۳۵، تلفن سهرقمی ۱۳۵ و همچنین شماره ۱۲۴ صنعت و معدن دریافت میشود. این شکایات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز بررسی و رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح نظارتی با هدف آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایام شب یلدا دنبال میشود.
