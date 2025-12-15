  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

پایش عیار طلا در بازارهای هدف خراسان جنوبی کلید خورد

پایش عیار طلا در بازارهای هدف خراسان جنوبی کلید خورد

بیرجند- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از آغاز طرح پایش و آزمون عیار مصنوعات طلا در بازارهای هدف استان با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از اجرای طرح پایش و کنترل عیار مصنوعات فلزی گران‌بها در سطح بازارهای هدف استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ و در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آغاز شده است.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح افزود: در فرآیند نظارتی، نمونه‌برداری امانی از مصنوعات طلا در مراکز عرضه انجام و نمونه‌های اخذشده برای انجام آزمون‌های تخصصی و تعیین عیار واقعی به آزمایشگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح به‌صورت هم‌زمان در شهرستان‌های فردوس، بشرویه و سرایان در حال انجام است، ادامه داد: کارشناسان اداره کل استاندارد با حضور میدانی در واحدهای صنفی طلا و جواهر، نظارت بر رعایت ضوابط قانونی را در دستور کار دارند.

بذری با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف خاطرنشان کرد: همکاری فروشندگان طلا و جواهر نقش مهمی در اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد و انتظار می‌رود واحدهای صنفی تعامل لازم را با کارشناسان داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: پس از انجام آزمون‌ها و اعلام نتایج، باقی‌مانده مصنوعات نمونه‌برداری‌شده به‌صورت کامل و امانی به واحدهای صنفی مربوطه عودت داده خواهد شد.

