پایش عیار طلا در بازارهای هدف خراسان جنوبی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از اجرای طرح پایش و کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبها در سطح بازارهای هدف استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ و در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آغاز شده است.
وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح افزود: در فرآیند نظارتی، نمونهبرداری امانی از مصنوعات طلا در مراکز عرضه انجام و نمونههای اخذشده برای انجام آزمونهای تخصصی و تعیین عیار واقعی به آزمایشگاههای مربوطه ارسال میشود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح بهصورت همزمان در شهرستانهای فردوس، بشرویه و سرایان در حال انجام است، ادامه داد: کارشناسان اداره کل استاندارد با حضور میدانی در واحدهای صنفی طلا و جواهر، نظارت بر رعایت ضوابط قانونی را در دستور کار دارند.
بذری با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف خاطرنشان کرد: همکاری فروشندگان طلا و جواهر نقش مهمی در اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دارد و انتظار میرود واحدهای صنفی تعامل لازم را با کارشناسان داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: پس از انجام آزمونها و اعلام نتایج، باقیمانده مصنوعات نمونهبرداریشده بهصورت کامل و امانی به واحدهای صنفی مربوطه عودت داده خواهد شد.
