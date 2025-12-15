تمام بازیکنان پرسپولیس با اوسمار پیشرفت کردند جز آقای گل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از زمان روی کار آمدن اوسمار ویهرا در فصل جاری، روندی رو به رشد را تجربه کرده است. سرخپوشان پایتخت با هدایت سرمربی برزیلی خود در ۵ مسابقه اخیر به ۴ پیروزی و یک تساوی دست یافتهاند تا با کسب ۱۳ امتیاز، نشانههایی روشن از بازگشت به روزهای باثبات را بروز دهند.
تغییر آرایش تاکتیکی تیم از ۱-۳-۲-۴ به ۲-۴-۴ نقش پررنگی در این روند داشته و باعث شده بازیکنانی چون اوستون ارونوف، سروش رفیعی و تیوی بیفوما آزادی عمل بیشتری در فاز هجومی پیدا کنند و سهم بالاتری در خلق موقعیت و گلزنی داشته باشند.
با این حال، آمار امیدوارکننده با ویه را، یک نکته نگرانکننده دارد که یکی از مهمترین بازیکنان خط حمله پرسپولیس را هدف قرار داده است. پرسپولیس در این ۵ مسابقه تنها ۷ گل به ثمر رسانده و علی علیپور، مهاجم شماره یک تیم، هنوز موفق به گلزنی نشده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از بار هجومی پرسپولیس در هفتههای ابتدایی فصل بر دوش علیپور بود و او در مقطع مربیگری وحید هاشمیان با ۷ گل زده، مؤثرترین گلزن تیم به شمار میرفت.
به نظر میرسد در سیستم تاکتیکی جدید پرسپولیس توپهای کمتری به شکل مستقیم و عمقی به مهاجم نوک میرسد. نمونه واضح آن، دیدار اخیر مقابل آلومینیوم بود که در دو صحنه حساس، برخورد توپ با پای بیفوما مانع از شکلگیری موقعیت جدی برای علیپور شد.
علی علیپور که فصل را با گلزنی طوفانی آغاز کرد در ۳ بازی نخست ۳ گل به ثمر رساند و در هفتههای ششم و هشتم نیز گلهای چهارم و پنجم خود را ثبت کرد تا یکی از آمادهترین مهاجمان لیگ باشد. اما درست پس از تغییر کادرفنی و حضور اوسمار ویهرا، روند گلزنی او متوقف شد اما همچنان مهاجم ثابت پرسپولیس است و در تمام بازیها از ابتدا بازی کرده است تا نشان از اعتماد هر مربی به بازیکنی داشته باشد که در خط حمله دوندگی کافی دارد و برای کسب موقعیت از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
حالا باید منتظر ماند و دید در هفتههایی که او در خواب عمیق گلزنی رفته است و امیرحسین حسین زاده نیز پایش به گلزنی بار دیگر باز شده است چه تدبیری از سوی اوسمار ویه را برای علیپور در نظر گرفته خواهد شد تا بار دیگر موتور گلزنی اش در پرسپولیس روشن شود و پیراهن تیم ملی ایران را در آستانه بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ از دست ندهد.
