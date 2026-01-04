  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۵

جاده های خراسان رضوی مه آلود است

مشهد- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: مه غلیظ دید افقی رانندگان در جاده‌های اصلی و فرعی بویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی را محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: مه غلیظ صبح یکشنبه دید افقی رانندگان در جاده‌های اصلی و فرعی بویژه در نیمه شمالی استان را محدود کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: وقوع مه غلیظ هم اکنون دید افقی و تردد در جاده‌های کلات و طرقبه شاندیز را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: دید افقی رانندگان در آزادراه مشهد - باغچه و جاده‌های قوچان- چناران، درگز- قوچان، فریمان- مشهد، باغچه- تربت حیدریه، باغچه - نیشابور، مشهد - کلات و تربت‌جام - صالح نیز محدود شده است.

