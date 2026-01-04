جاده های خراسان رضوی مه آلود است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: مه غلیظ صبح یکشنبه دید افقی رانندگان در جادههای اصلی و فرعی بویژه در نیمه شمالی استان را محدود کرده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی افزود: وقوع مه غلیظ هم اکنون دید افقی و تردد در جادههای کلات و طرقبه شاندیز را تحت تأثیر قرار داده است.
وی بیان کرد: دید افقی رانندگان در آزادراه مشهد - باغچه و جادههای قوچان- چناران، درگز- قوچان، فریمان- مشهد، باغچه- تربت حیدریه، باغچه - نیشابور، مشهد - کلات و تربتجام - صالح نیز محدود شده است.
