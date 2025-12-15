به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح دوشنبه در سیزدهمین جشنواره صبر و استقامت، با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع)، بر لزوم احترام ویژه به مقام مادر و پاسداشت فداکاریهای بیدریغ او تأکید کرد و افزود: تربیت مادرانه و تربیت فاطمی، اساس عزت و نفی ذلت در جامعه اسلامی است.
وی با بیان اینکه خداوند در قرآن رنجها و مشقتهای مادر را از دوران بارداری تا تربیت فرزند یادآور شده است، گفت: این آیات تصویری عمیق از ایثار مادرانه را ترسیم میکند که باید همواره قدردان آن باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) افزود: حتی یک شب بیداری مادر برای شیر دادن به فرزند، حقی است که ادا کردنش دشوار است و ما را به عمق فداکاری مادران آگاه میسازد.
حجتالاسلام سالاری با تأکید بر نقش الگویی حضرت فاطمه زهرا (س) در تربیت انسانهای تاریخساز، بیان کرد: امام زمان (ع) سبک زندگی خود را برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) میدانند و این نشاندهنده عظمت مقام مادر در مکتب اسلام است.
وی با اشاره به کلام امام حسین (ع) در روز عاشورا مبنی بر «هیهات منا الذله»، گفت: حضرت بعد از این بیان میفرمایند که دلیل این آرمان پایبندی حضرت به آرمانهای خداوند و پیامبر و نیز نوع تربیتی است که از مادر به همراه دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: رشادتهای شهدا و این روحیه عزت و سرافرازی، ریشه در تربیت مادرانی دارد که در مکتب اهلبیت (ع) پرورش یافتهاند و امروز مادران جامعه ما با الهام از این سبک، فرزندان غیرتمند و ایثارگر تربیت میکنند.
حجتالاسلام سالاری با تقدیر از مقام شامخ مادران شهید و ایثارگر، بیان کرد: در شرایط کنونی که هجمههای فرهنگی دشمنان برای کمرنگ کردن ارزشهای خانواده و مقام مادر افزایش یافته، باید بیش از گذشته از سیره حضرت زهرا (س) و تربیت مادرانه الگو بگیریم و از این سنگر مقدس دفاع کنیم.
