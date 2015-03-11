اتاق بازرگانی مشترک آذربایجان ‌شرقی و تاتارستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رییس جمهور و هیات اقتصادی تاتارستان و برگزاری همایش روز تاتارستان در تبریز گفت: در سفر کوتاه چندی قبل خود به تاتارستان نیز زمینه‌های همکاری مطلوبی پایه‌گذاری شد و امروز باید این زمینه‌ها عملیاتی شود و فعالان بخش خصوصی نیز باید از این فرصت برای افزایش تعاملات اقتصادی استفاده کنند چرا که پیشنهاد کردیم سفر اخیر هیات تاتارستانی مقدمه‌ای برای تشکیل اتاق بازرگانی مشترک آذربایجان ‌شرقی و این جمهوری باشد.

وی در ادامه به راه اندازی امکانات «کارگو» در فرودگاه بین‌المللی تبریز، آن را فرصت مناسبی برای حمل کالا و خدمات به جمهوری تاتارستان عنوان و تصریح کرد: امکان توسعه صنعت توریسم به شکل عملیاتی در آذربایجان‌ شرقی و جمهوری تاتارستان از طریق ظرفیت های تبریز برای جذب گردشگران علمی، فرهنگی و پزشکی تاتارستان وجود دارد که این امر می تواند فرصت‌های اقتصادی و تجارت چمدانی دو طرفه را نیز ایجاد می کند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان ‌شرقی روسیه را بهترین بازار برای محصولات کشاورزی، باغی و لبنی آذربایجان ‌شرقی دانست و افزود: با توجه اشتراکات فرهنگی و دینی ایران و تاتارستان، علاقمند به تولید محصولات حلال به شکل برند و ارایه این محصولات در بازارهای تاتارستان و روسیه هستیم و در این سفرها و تعاملات زمینه تعریف استانداردهای مورد نظر طرفین را برای توسعه روابط تجاری و حضور در بازارهای متقابل از طریق ارائه محصولات متناسب توسط واحدهای تولیدی دو کشور مهیا می کند و علاوه بر آن وجود پار‌ک‌های علمی در تاتارستان و منطقه ویژه علم و فناوری تبریز در توسعه تعاملات علمی و فرهنگی دو طرف موثر خواهد بود.