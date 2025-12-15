رانندگان از تردد غیر ضرور در محورهای مواصلاتی هرمزگان خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست با اشاره به بارش شدید نزولات آسمانی در سطح استان در روزهای پایانی هفته جاری بیان داشت: شهروندان و عموم مردم جای جای استان از ظهر امروز دوشنبه تا پایان هفته جاری از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و چنانچه بنا به ضرورت قصد سفر و تردد در محورها و جاده‌های استان دارند قبل از حرکت از وضعیت جوی استان اطمینان حاصل کنند.

وی ضمن اشاره به لغزندگی بسیار زیاد سایر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی بویژه محورهای کوهستانی، به عموم رانندگان توصیه کرد: ضمن اطمینان از سالم بوده خودرو و رعایت فاصله طولی با دیگر خودروها با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه عجله و شتابزدگی در حین رانندگی اکیداً خودداری کنند.