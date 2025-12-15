  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

رانندگان از تردد غیر ضرور در محورهای مواصلاتی هرمزگان خودداری کنند

بندرعباس- رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به بارش شدید نزولات آسمانی در روزهای آینده از شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه خواست از امروز تا پایان هفته از انجام سفر و ترددهای غیرضرور پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست با اشاره به بارش شدید نزولات آسمانی در سطح استان در روزهای پایانی هفته جاری بیان داشت: شهروندان و عموم مردم جای جای استان از ظهر امروز دوشنبه تا پایان هفته جاری از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و چنانچه بنا به ضرورت قصد سفر و تردد در محورها و جاده‌های استان دارند قبل از حرکت از وضعیت جوی استان اطمینان حاصل کنند.

وی ضمن اشاره به لغزندگی بسیار زیاد سایر محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی بویژه محورهای کوهستانی، به عموم رانندگان توصیه کرد: ضمن اطمینان از سالم بوده خودرو و رعایت فاصله طولی با دیگر خودروها با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه عجله و شتابزدگی در حین رانندگی اکیداً خودداری کنند.

