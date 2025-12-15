رزازی: طرح زوج و فرد ۵۰ تا ۵۸ درصد ترافیک پایتخت را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی ظهر دوشنبه در دومین نشست خبری تأکید کرد: سلامت شهروندان، به ویژه کودکان، اولویت اصلی تصمیمگیریهای کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان است.
وی گفت: جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوا بر اساس آئیننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک و همزمان با پدیدههایی مانند وارونگی دما و افزایش شاخص آلایندگی برگزار میشود. برای استاندار و اعضای کارگروه، سلامت مردم بسیار مهم است و همیشه بر تصمیمگیری بر پایه آمار و اطلاعات دقیق تأکید شده تا مصوبات با اولویت حفاظت از سلامت جامعه اتخاذ شود.
رزازی افزود: بر اساس قانون، تصمیماتی مانند تعطیلی مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها، غیرحضوری شدن کلاسهای مدارس و حتی دانشگاهها گرفته شده است، او تصریح کرد: امسال تلاش کردیم اطلاعات را به صورت شفاف، بهروز و لحظهای از طریق روابط عمومی استانداری و کارگروه اضطرار اعلام کنیم.
سخنگوی استانداری به نتایج اقدامات اشاره کرد و گفت: پایشهای دورهای از صنایع آلاینده، واحدهای شن و ماسه، اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش تردد در ساعات پیک، تأثیر مثبت داشته است. به ویژه اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، طبق گزارش پلیس راهور تهران، ترافیک پایتخت را ۵۰ تا ۵۸ درصد کاهش داد. همچنین پلیس در ۱۰۰ میدان اصلی مستقر شد، معاینه فنی ۳۷ خودرو را در محل ابطال کرد و برای ۷۰۰ خودرو دیگر معاینه فنی لغو شد.
وی محدودیت تردد کامیونها و برخورد فوری با تخلفات را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: در بلندمدت، بیش از ۸۶۴۹ هکتار اراضی برای کاشت درخت شناسایی شده، جنگلکاری در ۶۹ هکتار از ۱۲ شهر استان اجرا شده و پیگیری تأمین حقابه زیستمحیطی تالابهایی مانند بندعلیخان و صالحیه برای جلوگیری از گرد و غبار انجام گرفته است.
رضازاده در پاسخ به انتقادات از اجرای طرح زوج و فرد، تأکید کرد: صلاحیت کارگروه کاملاً قانونی است و بر اساس آئیننامه اجرایی قانون هوای پاک تعریف شده. این تصمیمات جمعی است و نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و ۲۱ دستگاه دیگر در آن حضور دارند و نظر میدهند. همه دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات هستند و تاکنون با هماهنگی خوب پیش رفتهایم.
او آلودگی هوا را مشکلی مزمن دانست که ریشه در دورههای گذشته دارد و گفت: اگر همه دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام دهند، میتوانیم آن را به صورت کمی سنجش کنیم و به مردم گزارش شفاف دهیم.
وی گفت: حل این مشکل نیازمند «تصمیمگیری در سطح ملی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف» است.
به گفته رزازی، یکی از اقدامات دولت برای تسریع در رسیدگی به مسائل تهران، «عضویت دائم استاندار تهران در جلسات هیئت دولت» بوده است تا مشکلات «بدون واسطه و در کوتاهترین زمان» در بالاترین سطح مطرح شود.
سخنگوی استانداری تهران به اقدامات میدانی معتمدیان، استاندار تهران، اشاره کرد و گفت: از ابتدای آغاز به کار، سرکشی میدانی و نظارت مستقیم بر واحدهای صنعتی استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا، ۳۸ لکه صنعتی که سالها بدون ساماندهی مشخص فعالیت میکردند و بعضاً منشأ آلایندگی نیز بودند، شناسایی شد.
آقای رزازی توضیح داد: ساماندهی این مناطق پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی دولت تصویب و به هیئت دولت ارسال شده است و با اعلام رسمی مصوبه، فرآیند اجرایی آغاز خواهد شد.
بر اساس این طرح، فعالیت واحدهای صنعتی «ضابطهمند» خواهد شد، صنوف «شناسنامهدار» میشوند و واحدهای آلاینده «موظف به رفع آلایندگی یا طی مراحل قانونی» خواهند بود.
رزازی این اقدام را «یکی از گامهای عملی در مسیر کنترل آلودگی هوا» عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمرکز جمعیتی و نقش محوری تهران، گفت: چالشهایی مانند آلودگی هوا «نیازمند تصمیمسازی فرادستگاهی» است و حضور نمایندگان استان تهران در کمیسیونهای دولت، فرایند اثرگذاری استان در نظام تصمیمگیری کشور را بهطور محسوسی تقویت کرده است.
سخنگوی استانداری تهران از همکاری تنگاتنگ و مؤثر میان دولت و نهادهای انقلابی، به ویژه سپاه پاسداران در پایتخت و شهرستانهای استان، تمجید کرد و اظهار داشت: ارتباط میان دولت و نهادهایی مانند سپاه تهران بزرگ و سپاه سیدالشهدا (ع) در شهرستانهای استان تهران، ارتباطی بسیار خوب، نزدیک و معنادار است.
رزازی این همکاری را به ویژه در حوزه نهضت عدالت آموزشی برجسته دانست و افزود: این همراهی را به وضوح در اجرای طرح ساخت ۱۱۰ مدرسه در تهران میبینید؛ جایی که سپاه تهران بزرگ و بسیج سازندگی پایتخت با بهرهگیری کامل از ظرفیتهای فنی و مردمی خود، مستقیماً در احداث این مدارس مشارکت کردهاند.
سخنگوی استانداری تهران تأکید کرد: تشکیل شورای مشترک دوجانبه، رویکرد محلهمحور، استفاده از دادهها و ظرفیتهای مردمی بسیج، و حضور همزمان دولت و سپاه در محلات، زمینهساز پیشرفتهای چشمگیر در محرومیتزدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی شده است.
او این همدلی را پایدار و فراگیر توصیف کرد و گفت: این همکاری در مقاطعی حساس مانند جنگ ۱۲ روزه نیز به خوبی خود را نشان داد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اختلافات استانداری با شهرداری تهران نیز گفت: هیچ اختلافی بین استانداری تهران و سایر ارکان وجود ندارد. ما هیچگونه اختلافی با کسی نداریم و تمامی اقدامات بر مبنای قانون و در راستای تأمین منافع مردمی است.
رزازی افزود: تمامی توصیهها و اقدامات آقای استاندار و ارکان مدیریتی استان بر مبنای وفاق و همدلی است. ما در استان تهران خود را مکلف به اجرای برنامههای دولت میدانیم و هیچگونه اختلافی با هیچکسی نداریم.
سخنگوی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به موضوعی با عنوان «حریم شهری» اظهار داشت: در موضوع حریم نیز همانطور که در جلسه قبلی عرض کردم، قانون جامع و مشخصی وجود دارد.
آقای رزازی ادامه داد: شورای عالی معماری و شهرسازی قانونی را ابلاغ کرده است که برخی دوستان تمایلی به پذیرش آن نداشتند.
وی نام «برخی دوستان» را مشخص نکرد، اما مشخصاً به برخی افراد در شهرداری تهران اشاره دارد.
رزازی با تاکید بر رویه قانونی گفت: ما در حال تلاش برای حفظ منافع مردم و بیتالمال هستیم و طبق دستورالعملهای قانونی پیش میرویم.
نظر شما