به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین رویداد سازمانی ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری شهید نامجو نزاجا در منطقه اصفهان، با هدف ارتقای آمادگی رزمی و با تمرکز بر مؤلفه‌های دوازده‌گانه آمادگی رزمی، به میزبانی مرکز آموزش توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این رویداد در سطح یکم سازمانی و با حضور فرماندهان، نخبگان، مدیران دانش و پژوهش، منتخبین جشنواره در یگان‌های تابعه استان اصفهان و مدیران مربوطه و همچنین با حضور ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و رئیس مرکز مطالعات نزاجا برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره، با تأکید بر نقش پژوهش در پویایی سازمان‌ها اظهار کرد: امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که سرعت تغییرات از سرعت یادگیری پیشی گرفته است و تنها ابزار برای به‌روز ماندن و جلوگیری از کهنگی، روی آوردن به فرهنگ عمیق پژوهش، نقد و پرسش‌گری است.

وی افزود: سازمانی زنده، پویا و آینده‌ساز است که در آن پژوهش به‌صورت مستمر در جریان باشد و این موضوع باید به بخشی از هویت سازمانی تبدیل شود.

امیر کرمی با اشاره به فلسفه نام‌گذاری هفته پژوهش ادامه داد: هفته پژوهش بهانه‌ای است تا از خود بپرسیم آیا فضای کافی برای طرح سؤال‌های بنیادین فراهم کرده‌ایم؟ آیا به ایده‌های تازه، حتی اگر در ابتدا غیرعملی به نظر برسند، گوش می‌دهیم؟ و آیا شکست در آزمون یک فرضیه را گامی رو به جلو می‌دانیم یا عقب‌گرد؟

وی تصریح کرد: پژوهش صرفاً محدود به آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیست، بلکه در هر بخش، هر واحد و هر نقش سازمانی می‌توان روحیه پژوهشی را مشاهده کرد؛ از بهبود یک فرآیند اداری ساده تا خلق یک محصول تحول‌آفرین.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: معجزه پژوهش، تبدیل یک «شاید» کوچک به یک «قطعاً» بزرگ است و باید تلاش کنیم پژوهش را در سازمان به یک فرهنگ تبدیل کنیم؛ فرهنگی که در آن پرسش، نشانه بی‌تجربگی نباشد بلکه نشانه تیزهوشی تلقی شود و خطا در مسیر آزمون، نه شکست، بلکه یک داده ارزشمند باشد.

وی ادامه داد: هر ایده، هرچند کوچک، مانند دانه‌ای است که می‌تواند به درختی تنومند تبدیل شود و آینده سازمان را دگرگون کند.

امیر کرمی با اشاره به جایگاه پژوهش در اقتدار ملی بیان کرد: پژوهش امروز یکی از نقاط قوت هر کشور محسوب می‌شود و شکاف‌های فناوری و فاصله میان حوزه‌های مختلف، از طریق پژوهش و نوآوری قابل جبران است.

وی افزود: برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های پژوهش‌محور می‌تواند موجب هم‌افزایی و هم‌گرایی شود. در گذشته دانشگاه‌ها و مراکز علمی عمدتاً آموزش‌محور بودند، اما امروز به‌تدریج به سمت دانشگاه‌های پژوهش‌محور، کارآفرین‌محور، مهارت‌محور و کیفیت‌محور حرکت کرده‌ایم.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: باید تلاش کنیم خروجی‌ها و یافته‌های پژوهشی ما در راستای نظام و مسائل واقعی کشور باشد تا بتوان پاسخ‌های علمی و کاربردی به مسائل سازمانی و ملی ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیندهای پژوهشی، توانمندی‌های پژوهشگران افزایش می‌یابد و باید به سمتی حرکت کنیم که پژوهشگران پس از پایان فعالیت‌های پژوهشی خود، قادر به ارائه راهکارهای عملی و نسخه‌ای دقیق برای حل مسائل موجود در سازمان باشند.

در ادامه این مراسم، رئیس مرکز مطالعات نزاجا، سرهنگ دکتر حکیمی، با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های نوین اظهار کرد: جنگ‌ها دیگر صرفاً به عرصه‌های سنتی محدود نمی‌شوند و حوزه‌هایی مانند جنگ سایبری، جنگ شناختی و سایر ابعاد نوپدید را نیز شامل می‌شوند.

وی افزود: در چنین شرایطی، ایده‌های نوآورانه و خلاقیت دفاعی اهمیتی فراتر از تجهیزات و امکانات مادی دارد و نوآوری به‌عنوان عامل کلیدی در ارتقای آمادگی رزمی و افزایش توان بازدارندگی نیروهای مسلح شناخته می‌شود.

سرهنگ دکتر حکیمی تصریح کرد: این رویداد با هدف شناسایی، حمایت و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه دفاعی برگزار شده و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت توان رزمی، بنیه دانشی و ظرفیت علمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.