بیکاری دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در کاشان بالاتر از متوسط کشوری است

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۸ درصد شرکت های صنعتی کاشان دارای فناوری‌های پائین و فقط ۵/۴ درصد دارای فناوری‌های بالا هستند و از این رو است که کاشان در شرکت‌های با فناوری بالا در کشور رتبه پائین و با فناوری پائین رتبه بالا در سطح کشور دارد.

وی ابراز کرد: نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در کاشان بالا است به طوریکه نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی دارای کارشناسی ارشد و دکترا در کاشان بالاتر از متوسط کشوری است.

رئیس دانشگاه کاشان تصریح کرد: کسانی که در مقاطع بالا(کارشناسی ارشد و دکترا) در کاشان تحصیل کرده اند، برای یافتن کار مجبور به مهاجرت از کاشان به اصفهان، تهران یا خارج شده اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری افراد بی‌سواد در کاشان کمتر از نرخ بیکاری افراد باسواد است، خاطرنشان کرد: بازار کار در کاشان به شدت به نیروی کار غیرتحصیل‌کرده متکی است.

سلطانی با بیان اینکه کاشان شهر تربیت‌کننده متخصصان است اما نه برای خود بلکه برای دیگر استان‌ها، گفت: برای رفع این مشکلات صنعت در کاشان باید به سمت مدل اقتصاد دانش بنیان با شرکت های متوسط تا متوسط بالا حرکت کند. یعنی باید ساختار اقتصاد و صنعت در کاشان از تمرکز بر صنایع با فناوری پائین به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه سهم کاشان از عدد ارزش افزوده در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی سیر نزولی داشته است، افزود: ادامه این روند به معنای ضعیف‌تر شدن اقتصاد کاشان است.

رئیس دانشگاه کاشان اظهار کرد: سرانه ارزش افزوده تقسیم بر تعداد شاغلان در کاشان نسبت به میانگین استان عدد پائین‌تری است و به ازای هر فرد در کاشان درآمد کمتری نسبت به هر شاغل در همان شاخه و نسبت به متوسط استان وجود دارد.