  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

استاندار لرستان: انتخاب افراد شایسته در شوراها نقش کلیدی در توسعه دارد

استاندار لرستان: انتخاب افراد شایسته در شوراها نقش کلیدی در توسعه دارد

خرم‌آباد- استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: انتخاب افراد شایسته و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی نقش مؤثری در توسعه استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه در جلسه توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان، برگزار شده در سالن آمفی‌تئاتر استانداری، یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات، فرصت واقعی برای نقش‌آفرینی مردم در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: قانون اساسی با تعیین جایگاه مردم در انتخاب ارکان نظام از ریاست جمهوری تا شوراهای شهر و روستا، دموکراسی واقعی را در نظام اسلامی تثبیت کرده است.

صیانت از رأی مردم و اهمیت نظارت دقیق

استاندار لرستان تصریح کرد: هیئت‌های نظارت و اجرایی با دقت و عدالت، روند انتخابات را مدیریت می‌کنند تا انتخاب افراد واجد صلاحیت و سالم بودن فرایند تضمین شود.

شاهرخی تأکید کرد: عدم صیانت از رأی مردم بالاترین خسران است و نباید به هیچ وجه به حقوق مردم تجاوز شود.

انتخاب اعضای شوراها؛ زمینه‌ساز توسعه و خدمت به مردم

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم، گفت: مردم با مشارکت حداکثری باید زمینه ورود افرادی را به شوراها فراهم کنند که فکر و ذکرشان خدمت به مردم باشد.

او افزود: هدف اصلی انتخابات شوراها تأمین منافع عمومی و پیشبرد توسعه استان است.

تلاش هیئت‌های نظارت و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم

شاهرخی از فعالیت‌های رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان و تیم اجرایی تقدیر و تأکید کرد: تمام مراحل انتخابات با رعایت قانون، وحدت و همدلی اجرا می‌شود تا انتخاباتی سالم، شفاف و با مشارکت حداکثری برگزار شود.

کد خبر 6690246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها