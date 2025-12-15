استاندار لرستان: انتخاب افراد شایسته در شوراها نقش کلیدی در توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه در جلسه توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان، برگزار شده در سالن آمفی‌تئاتر استانداری، یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات، فرصت واقعی برای نقش‌آفرینی مردم در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: قانون اساسی با تعیین جایگاه مردم در انتخاب ارکان نظام از ریاست جمهوری تا شوراهای شهر و روستا، دموکراسی واقعی را در نظام اسلامی تثبیت کرده است.

صیانت از رأی مردم و اهمیت نظارت دقیق

استاندار لرستان تصریح کرد: هیئت‌های نظارت و اجرایی با دقت و عدالت، روند انتخابات را مدیریت می‌کنند تا انتخاب افراد واجد صلاحیت و سالم بودن فرایند تضمین شود.

شاهرخی تأکید کرد: عدم صیانت از رأی مردم بالاترین خسران است و نباید به هیچ وجه به حقوق مردم تجاوز شود.

انتخاب اعضای شوراها؛ زمینه‌ساز توسعه و خدمت به مردم

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم، گفت: مردم با مشارکت حداکثری باید زمینه ورود افرادی را به شوراها فراهم کنند که فکر و ذکرشان خدمت به مردم باشد.

او افزود: هدف اصلی انتخابات شوراها تأمین منافع عمومی و پیشبرد توسعه استان است.

تلاش هیئت‌های نظارت و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم

شاهرخی از فعالیت‌های رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان و تیم اجرایی تقدیر و تأکید کرد: تمام مراحل انتخابات با رعایت قانون، وحدت و همدلی اجرا می‌شود تا انتخاباتی سالم، شفاف و با مشارکت حداکثری برگزار شود.