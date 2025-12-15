عراقچی: روابط ایران و بلاروس دوستانه، نزدیک و بدون مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدار با وزیر امور خارجه بلاروس با قدردانی از میزبانی طرف بلاروسی گفت: از دعوت و مهمان‌نوازی گرم شما صمیمانه سپاسگزارم.

وی افزود: در طول یک سال گذشته دیدارها و گفت‌وگوهای منظم و مستمری با یکدیگر داشته‌ایم که این امر نشان‌دهنده پویایی روابط دو کشور است.

عراقچی با تأکید بر ماهیت روابط دوجانبه تصریح کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و بلاروس روابطی دوستانه، نزدیک و بدون هیچ‌گونه مشکلی است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفرهای متقابل مقامات عالی دو کشور اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور بلاروس به تهران و متقابلاً سفر آقای دکتر پزشکیان به بلاروس نقطه عطفی در روابط دوجانبه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در جریان سفر دکتر پزشکیان توافقات خوبی حاصل شد و خوشحالم که این توافقات اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

عراقچی با اشاره به همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس که هفته گذشته در تهران برگزار شد، بسیار موفق بود و گام‌های خوبی در مسیر توسعه همکاری‌ها برداشته شد.

وی خاطرنشان کرد: همواره مشورت‌های بسیار نزدیک و سازنده‌ای در زمینه مسائل منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و موضوعات حقوق بشری میان دو کشور وجود داشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان افزود: دیدار امروز من با رئیس‌جمهور بلاروس نیز بسیار سازنده و مثبت بود.

وزیرخارجه بلاروس: ابتکارات مطرح‌شده با ایران روابط دوجانبه را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند

همچنین «ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، اظهار داشت: من و شما با توجه به مدت‌زمان حضورمان در وزارت امور خارجه، وزرای جوانی محسوب می‌شویم و با وجود این دوره نسبتاً کوتاه، روابط دوجانبه خوبی میان دو کشور شکل گرفته است.

وی افزود: در چارچوب سازمان‌های مختلفی همچون شانگهای، بریکس و سازمان ملل متحد، برنامه‌ها و زمینه‌های همکاری متنوعی میان ایران و بلاروس وجود دارد که به‌طور مستمر در حال پیگیری است.

وزیر خارجه بلاروس با اشاره به توافق انجام‌شده در دیدار پیشین گفت: خوشحالم که دو ماه پیش در اوگاندا توافق کردیم شما به بلاروس سفر کنید و امروز شاهد تحقق این وعده هستیم.

ریژنکوف ادامه داد: دیدار و گفت‌وگوی شما با رئیس‌جمهور بلاروس در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و ابتکارات مهم و جالبی در این مذاکرات مطرح گردید. اکنون به‌خوبی می‌دانیم که چگونه باید در مسیر توسعه روابط دوجانبه گام برداریم.

وزیر امور خارجه بلاروس با تأکید دوباره بر نتایج دیدار رؤسای جمهور دو کشور، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور ما نیز اشاره کرد، نکاتی که در دیدار بنده با شما مطرح شد، با مباحث مطرح‌شده در گفت‌وگوی آقای پزشکیان و رئیس‌جمهور بلاروس کاملاً هم‌راستا بود.

وی تصریح کرد: در تمامی حوزه‌ها شاهد روند رو به رشد همکاری‌ها هستیم و این پیشرفت می‌تواند با اتکا به اعداد و ارقام مشخص و برنامه‌های عملی که روی میز قرار دارد، محقق شود.

در پایان، وزیر خارجه بلاروس ابراز امیدواری کرد پس از گفت‌وگوهای امروز، عناصر جدیدی به همکاری‌ها افزوده شود و روند پیشرفت شتاب بیشتری بگیرد و بار دیگر از صمیم قلب از طرف ایرانی قدردانی کرد.