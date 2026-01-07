  1. استانها
آمار تازه از صلح و سازش در فارس؛آزادی ۲۸۰ زندانی و تحقق ۳۰ مصالحه قصاص

شیراز- رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نقش پررنگ پرونده‌های صلح و سازش در این استان گفت: تاکنون در سال جاری با صلح و سازش سبب آزادی ۲۸۰ زندان و ۳۰ مصالحه پرونده قصاص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب با اشاره به نقش پررنگ پرونده‌های صلح و سازش در استان فارس از آزادی ۲۸۰ زندانی در سه‌ماهه سوم سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال، ۳۰ پرونده قصاص از طریق مصالحه خاتمه یافته است.

وی در تشریح آخرین آمار فعالیت شوراهای حل اختلاف و فرآیندهای صلح و سازش در مجموعه قضائی استان ادامه داد: در آذرماه سال جاری، ۹ هزار و ۸۹۱ پرونده با توافق طرفین به سرانجام رسیده است که این رقم معادل ۵۵ درصد از کل پرونده‌های قابل مصالحه در این بازه زمانی است.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: توسعه سازوکارهای صلح و سازش نه تنها به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش تنش‌های اجتماعی، بازگشت آرامش به خانواده‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. این رویکرد با جدیت در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد.

