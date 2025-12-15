خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز دوشنبه گلستان روزی متفاوت را پشت سر گذاشت؛ روزی که سه محور «آموزش»، «انرژی پاک» و «مدیریت شهری» همزمان در کانون توجه دولت قرار گرفت. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در سفر یکروزه خود به این استان، تلاش کرد تصویری عینی از رویکرد دولت در پیوند زیرساختهای انسانی با توسعه پایدار و حکمرانی محلی ارائه دهد.
نخستین برنامه این سفر، افتتاح همزمان متمرکز هفت مدرسه و یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات بود؛ اقدامی نمادین که آموزش و انرژیهای نو را در یک قاب واحد قرار داد. این افتتاح، تنها یک مراسم نبود بلکه پیامی روشن از اولویتبخشی به سرمایه انسانی در کنار عبور تدریجی از سوختهای فسیلی به شمار میرفت.
بر اساس اعلام مسئولان، تا مهرماه ۱۴۰۴ مجموعاً ۵۵ مدرسه با ۲۵۱ کلاس درس به آموزش و پرورش گلستان تحویل داده خواهد شد؛ پروژههایی که میتواند بخشی از نیازهای آموزشی استان را پاسخ دهد و به بهبود سرانه فضای آموزشی کمک کند. همزمان، وزیر کشور از صدور مجوزهای بینام برای احداث نیروگاههای خورشیدی از یک تا ۵۰۰ مگاوات خبر داد؛ ظرفیتی که زمینهساز ورود سرمایهگذاران و شتاببخشی به تولید انرژی پاک در استان خواهد بود.
اما نقطه ثقل سفر وزیر کشور به گلستان، حضور در نشست شهرداران مراکز استانهای کشور به میزبانی گرگان بود؛ نشستی که از سطح یک همایش تشریفاتی فراتر رفت و به محلی برای طرح دغدغههای کلان مدیریت شهری بدل شد. مؤمنی در این نشست، شهرداریها را خط مقدم خدمترسانی به مردم دانست و تأکید کرد: مراکز استانها باید الگوی کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی برای سایر شهرهای کشور باشند.
وزیر کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای ناترازی انرژی، نقش شهرداریها را در کنترل بازار، توزیع اقلام اساسی، مدیریت آثار اجتماعی کمبود انرژی و حفظ آرامش و امید اجتماعی بسیار مهم ارزیابی کرد.
وی خواستار تمرکز شهرداریها بر پروژههای اثرگذار، قابل لمس و دوری از اقدامات نمایشی شد؛ پروژههایی که مستقیماً در زندگی روزمره مردم اثر میگذارد.
در مجموع، سفر یکروزه وزیر کشور به گلستان، فراتر از افتتاح چند پروژه عمرانی و برگزاری یک نشست مدیریتی بود. این سفر، گلستان را به ویترینی از سیاستهای دولت در حوزه آموزش، انرژیهای تجدیدپذیر و حکمرانی شهری تبدیل کرد؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند جایگاه این استان را در نقشه توسعه ملی ارتقا داده و آن را به یکی از محورهای اثرگذار در سیاستگذاریهای آینده کشور بدل کند.
