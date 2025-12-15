پیشکسوتان قایقرانی بوشهر خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات ماراتن ۵ کیلومتر تورینگ که به مناسبت فرخنده‌ی میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز جمعه ۲۱ آذرماه در پارک ساحلی کوثر بندرلنگه و با حضور ۱۹ ورزشکار از استان‌های هرمزگان و بوشهر شامل ۱۵ پاروزن از بندرلنگه و بندرعباس و ۴ پاروزن از بوشهر برگزار شد، چهار پاروزن پیشکسوت استان بوشهر در میان رقابتی سنگین با قهرمانان جوان و ملی‌پوش درخشیدند.

این ورزشکاران باتجربه در حالی که با رقبایی عمدتاً نوجوان و اعضای تیم ملی مواجه بودند، با عملکردی تحسین‌برانگیز، جایگاه چهارم تا هفتم این رقابت‌ها را به ترتیب زیر

رتبه چهارم: حسین راستین، رتبه پنجم: حسن سعادت، رتبه ششم: حمید اهرمی، رتبه هفتم: مختار نوذری سیروس حقیقی تصاحب کردند.

سرپرست و مربی تیم بوشهر، در تشریح این موفقیت گفت: با وجودی که میانگین سنی ورزشکاران ما بالای ۴۰ سال است و در مقابل جوانان نخبه و قهرمانانی ازجمله اعضای تیم ملی رقابت کردند، اما با تکیه بر تجربه، اراده‌ی آهنین و جنگندگی خود، سدی به نام سن را شکستند و افتخارآفرینی کردند.