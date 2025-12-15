سخنگوی دولت وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، صبح دوشنبه وارد استان قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین قرار گرفت.
بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی استان در شهرک صنعتی کاسپین، افتتاح خط یک واحد تولیدی، حضور در جشن «روشنای مهر» به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن در دانشگاه فرهنگیان از جمله برنامههای سفر مهاجرانی در قزوین است.
همچنین شرکت در جلسه شورای اداری استان قزوین از دیگر برنامههای سخنگوی دولت در سفر یکروزه به این استان است.
گفتنی است این سفر با هدف بررسی ظرفیتهای صنعتی، پیگیری مسائل و مطالبات استان و تعامل مستقیم با مدیران و فعالان حوزههای مختلف انجام میشود.
