ذاکریان: بیمه پیشران امنیت اقتصادی و توسعه متوازن خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر دوشنبه در همایش بیمه های استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک مناسبت‌های آذرماه به‌ویژه روز مادر و هفته بزرگداشت مقام زن، اظهار کرد: بانوان و مادران نقش محوری در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند و نقطه ثقل خانواده و تربیت نسل آینده محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به شاخص ضریب نفوذ بیمه در جهان افزود: میانگین ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه‌یافته و چین به حدود ۹.۵ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در سطح جهانی حدود ۲.۸ درصد و در منطقه خاورمیانه پایین‌تر است؛ به‌گونه‌ای که ترکیه ۱.۷ درصد، امارات ۲.۹ درصد و ایران به‌طور میانگین ۲.۲ درصد ضریب نفوذ بیمه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان در شاخص ضریب نفوذ بیمه، پس از تهران رتبه دوم کشور را داراست، گفت: با توجه به شرایط خاص تهران به‌عنوان پایتخت سیاسی، صنعتی و جمعیتی کشور، خراسان جنوبی به‌نسبت جمعیت و ظرفیت‌ها می‌تواند رتبه نخست کشور را نیز به خود اختصاص دهد که این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم استان در توجه به بیمه است.

ذاکریان بیمه را ابزار حمایتگر اقتصاد در دنیای پیچیده امروز دانست و تصریح کرد: کاهش نااطمینانی‌ها، تأمین امنیت مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، بدون حضور مؤثر بیمه امکان‌پذیر نیست؛ تا جایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در چند اصل به‌صورت مستقیم به صنعت بیمه اشاره شده است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بهره‌گیری از بیمه برای توسعه اقتصادی گفت: در کشورهایی مانند آلمان، هند، مالزی، کانادا، سنگاپور و کره جنوبی، بیمه نقش کلیدی در تأمین منابع بلندمدت، توسعه صنعتی، مسکن، سلامت و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با ارائه آماری از عملکرد صنعت بیمه کشور افزود: در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، حق بیمه‌های تولیدی با رشد ۵۷ درصدی به بیش از ۴۵۲ همت رسیده و تعداد بیمه‌نامه‌ها نیز با ثبت بیش از ۵۱ میلیون فقره، رشد داشته است. همچنین خسارت‌های پرداختی بالغ بر ۲۵۶.۵ همت بوده که بخش عمده آن مربوط به بیمه‌های درمان، شخص ثالث و زندگی است.

ذاکریان با اشاره به سهم ۸۱ درصدی بخش غیردولتی از بیمه‌های تولیدی کشور، خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده موفقیت و پویایی بخش خصوصی در صنعت بیمه است.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در استان برای تقویت گردش مالی و حمایت از اقتصاد محلی اشاره کرد و گفت: انتقال پرونده‌های مالیاتی، تمرکز حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی در استان و الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخل استان، از جمله سیاست‌هایی است که با حمایت استاندار محترم دنبال شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در این مسیر گفت: درخواست ما این است که بیمه‌نامه‌ها، خریدها و گردش‌های مالی پروژه‌ها تا حد امکان از داخل استان انجام شود؛ چراکه منافع این رویکرد به همه مردم و فعالان اقتصادی استان بازمی‌گردد و زمینه‌ساز رشد پایدار و متوازن خراسان جنوبی خواهد بود.