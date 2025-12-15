به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی بعدازظهر دوشنبه در سومین دوره انتخابات نمایندگان شورای توسعه و حمایت از سمنها با تأکید بر جایگاه مؤثر سمنها در توسعه اجتماعی و فرهنگی، گفت: سازمانهای مردمنهاد بازوان توانمند دستگاههای اجرایی در شناسایی، تحلیل و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی هستند و میتوانند با نگاهی مردمی و تخصصی در اجرای برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی جدی داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری دستگاههای اجرایی از ظرفیت سمنها افزود: مشارکت واقعی مردم و استفاده از توان کارشناسی سازمانهای مردمنهاد، ضامن موفقیت سیاستها و برنامههای کلان اجتماعی در استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان تصریح کرد: مردمیبودن، شاخص اصلی فعالیت سمنهاست و در دوره اخیر، رویکرد حمایتی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.
