به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، در نشست تخصصی «بارورسازی ابرها؛ از خیال تا واقعیت» که در چارچوب سلسله نشستهای هماندیشی آب و برق در وزارت نیرو برگزار شد، گفت: این نشست با همکاری معاونت آب و آبفا برگزار شده و نخستین گام از مجموعه نشستهای تخصصی هماندیشی آب و برق است که در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی گفت: برگزاری این جلسه با حرارت و استقبال قابل توجهی همراه بود که باید از آن استقبال کرد، چراکه نشاندهنده احساس مسئولیت، تعلق سازمانی و دغدغهمندی افراد صاحبنظر، سخنرانان و میهمانان نسبت به مسائل راهبردی آب کشور است. شروع این سلسله نشستها را میتوان شروعی خوب و امیدوارکننده دانست.
وی افزود: وزارت نیرو دارای آئیننامهها و دستورالعملهای مشخص برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان است و در همین راستا، راهاندازی پارک علم و فناوری وزارت نیرو نیز در دستور کار قرار دارد تا بستر مناسبی برای حمایت هدفمند از نوآوری و فناوریهای نو فراهم شود.
تابع جماعت با اشاره به سابقه وزارت نیرو در حوزه فناوری تصریح کرد: کارنامه وزارت نیرو نشان میدهد که این وزارتخانه همواره حامی فناوری بوده است؛ بهطوری که امروز ایران پنجمین نیروگاهساز جهان به شمار میرود و در حوزه سدسازی نیز به خودکفایی رسیدهایم. اینها اسناد روشنی است که نشان میدهد وزارت نیرو امتحان خود را در حمایت از فناوری پس داده است.
وی گفت: در حوزه بارورسازی ابرها نباید رویکرد سختگیرانه اتخاذ کرد. علم نیازمند حمایت است و باید فرصت آزمون و خطا داده شود. البته این حمایت باید روشمند، همراه با داوری علمی و مبتنی بر چارچوبهای مشخص باشد، اما در نهایت باید هزینه کرد و فرصت داد؛ چراکه طرحهای ضعیف در مسیر اجرا خود را نشان خواهند داد.
وی افزود: وزیر نیرو شخصاً بر حمایت از این حوزه تأکید دارند و سازمان توسعه فناوریهای نوین جوی نیز در این مسیر نقش حمایتی ایفا میکند.
