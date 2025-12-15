آمره: اقدامات فرهنگی شهرداری قم در هفته مقام زن شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تقدیر از اقدامات فرهنگی شهرداری در هفته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت دیدهشدن تلاشهای بانوان شاغل و بهویژه زنان کارگر شهرداری با رویکرد عدالتمحور تأکید کرد.
وی گفت: موضوعات فرهنگی فرصت مناسبی برای بیان و قدردانی از اقدامات مثبت است و انصافاً در هفته گرامیداشت مقام زن، مجموعه شهرداری قم اقدامات مؤثر و قابل توجهی را رقم زد که شایسته تقدیر است.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در این ایام، مجموعههای مختلف شهرداری از جمله معاونت مالی، معاونت برنامهریزی، سازمان فرهنگی، سازمانهای خدمات شهری و بخشهای اجرایی نقش فعالی ایفا کردند و برنامههایی اجرا شد که آثار آن بهصورت ملموس در سطح شهر قابل مشاهده بود.
آمره با اشاره به نقش شهردار قم در این رویکرد جدید بیان کرد: امسال برای نخستینبار با نگاه عدالتمحور، هم بانوان کارمند و هم بانوان کارگر شهرداری مورد توجه قرار گرفتند و این اقدام، اتفاقی نو و مبارک در مدیریت شهری قم به شمار میآید.
وی ادامه داد: فارغ از برداشتهای مختلف، نیتها نزد خداوند متعال روشن است و آنچه اهمیت دارد، دیدهشدن زحمات بانوانی است که در بخشهای مختلف شهرداری، بهویژه در مشاغل سخت و خدماتی، نقشآفرینی میکنند.
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالبات این کمیسیون گفت: یکی از مطالبات جدی ما توجه ویژه به قشر کارگر، بهویژه پاکبانان و باغبانان شهرداری است که در سالهای گذشته نیز برنامههایی برای آنان برگزار شده و همچنان این انتظار وجود دارد که چنین اقدامات فرهنگی استمرار داشته باشد.
آمره خاطرنشان کرد: این قشر زحمتکش بارها گلایه کردهاند که چرا برخی برنامههای تجلیل که در سالهای گذشته برگزار میشد، تداوم نیافته است و به همین دلیل، هفتههای مناسب فرهنگی بهترین فرصت برای پاسخ به این مطالبات است.
وی در پایان با درخواست طرح موضوعات فرهنگی در بخش پیش از دستور جلسات شورا تأکید کرد: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کارکنان شهرداری، بهویژه نیروهای خدمات شهری، باید بهصورت منسجم و مستمر در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
