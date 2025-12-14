  1. استانها
  2. فارس
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

هشدار قرمز هواشناسی،مناطق عشایرنشین فارس را در آماده‌باش کامل قرار داد

هشدار قرمز هواشناسی،مناطق عشایرنشین فارس را در آماده‌باش کامل قرار داد

شیراز- مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، از برقراری وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایرنشین فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، از برقراری وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایر نشین فارس خبر داد و گفت: جلسه کمیته مدیریت بحران اداره‌کل امور عشایر استان فارس با هدف ارزیابی بارش‌های اخیر و بررسی شرایط پیشِ‌رو برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه، تمهیدات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی برنامه‌ریزی و به ادارات امور عشایر شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری افزود: با توجه به تداوم و تشدید بارش‌ها، وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایر نشین استان برقرار شده و ادارات امور عشایر شهرستان‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین سرکشی مستمر و پایش میدانی مناطق عشایری در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

احتمال بروز مخاطرات جوی و الزام به اسکان ایمن

کریمی با بیان اینکه این سامانه بارشی می‌تواند موجب بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، مه، کولاک، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شود، تصریح کرد: در برخی مناطق، عشایر ملزم به اسکان در نقاط امن شده‌اند و تمهیدات لازم برای کمک‌رسانی به‌موقع در صورت بروز خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور عشایر فارس در پایان خاطرنشان کرد: با رویکرد پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای اجرایی، تلاش می‌شود از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود و خدمات‌رسانی لازم به عشایر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

کد خبر 6688986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها