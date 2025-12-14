به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، از برقراری وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایر نشین فارس خبر داد و گفت: جلسه کمیته مدیریت بحران اداره‌کل امور عشایر استان فارس با هدف ارزیابی بارش‌های اخیر و بررسی شرایط پیشِ‌رو برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه، تمهیدات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی برنامه‌ریزی و به ادارات امور عشایر شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری افزود: با توجه به تداوم و تشدید بارش‌ها، وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایر نشین استان برقرار شده و ادارات امور عشایر شهرستان‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین سرکشی مستمر و پایش میدانی مناطق عشایری در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

احتمال بروز مخاطرات جوی و الزام به اسکان ایمن

کریمی با بیان اینکه این سامانه بارشی می‌تواند موجب بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، مه، کولاک، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شود، تصریح کرد: در برخی مناطق، عشایر ملزم به اسکان در نقاط امن شده‌اند و تمهیدات لازم برای کمک‌رسانی به‌موقع در صورت بروز خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور عشایر فارس در پایان خاطرنشان کرد: با رویکرد پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای اجرایی، تلاش می‌شود از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود و خدمات‌رسانی لازم به عشایر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.