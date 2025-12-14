  1. استانها
سرهنگ اکبری: رانندگان شیرازی در بارندگی این هفته سفر غیرضروری نکنند

شیراز- رئیس پلیس راهور شیراز با صدور هشدار به رانندگان، از آن‌ها خواست در پی هشدار قرمز هواشناسی، از انجام سفرهای غیرضروری طی روزهای دوشنبه تا جمعه این هفته خودداری کنند.

سرهنگ داریوش اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی در این هفته از رانندگان شیرازی خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، ایمنی خود و دیگران را تأمین کنند.

و با اشاره به افزایش بارش‌ها و کاهش دید رانندگان گفت: لغزندگی معابر و رعایت نکردن فاصله ایمن، احتمال واژگونی خودروها و تصادفات سنگین به ویژه در بزرگراه امام خمینی و محله کمربندی جنوبی شیراز را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شیراز افزود: حرکت با سرعت مطمئنه در شب و بارندگی، حفظ فاصله ایمن با خودروهای جلویی، اطمینان از عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها و شیشه‌ها، پرهیز از حرکت با سرعت بالا روی سطح آب یا معابر لغزنده از نکات مهم در هنگام بارندگی است.

سرهنگ اکبری گفت: سفرهای غیرضروری باعث تشدید گره‌های ترافیکی، تأخیر خودروهای امدادی و افزایش احتمال تصادفات می‌شود.

وی از شهروندان خواست تنها در صورت ضرورت به مسیرها وارد شوند تا روان‌سازی ترافیک و کاهش حوادث امکان‌پذیر باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شیراز تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی و همکاری شهروندان، پشتوانه اصلی کاهش حوادث رانندگی در شرایط بارندگی است و سلامت و آرامش رانندگان و سایر شهروندان را تضمین می‌کند.

