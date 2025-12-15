  1. استانها
  2. فارس
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس

تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی فارس

شیراز- مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز گفت: در پی صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی فارس، تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات از امروز، دوشنبه ۲۴ آذرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیابانی، صبح دوشنبه با اشاره به صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی استان فارس و تأکید مدیریت بحران استانداری، از تعطیلی تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات شهرداری شیراز از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان و در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید و ناپایداری‌های جوی اتخاذ شده است، افزود: در این مدت تردد شهروندان در بوستان‌های کوهستانی ممنوع خواهد بود.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز تصریح کرد: بر این اساس، بوستان‌های کوهستانی دراک، بام سبز شیراز، کوه نور و بابا کوهی تا اعلام بعدی تعطیل هستند.

بیابانی از شهروندان خواست از حضور در ارتفاعات، مسیرهای کوهستانی و فضاهای مستعد خطر خودداری کرده و توصیه‌ها و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: بازگشایی بوستان‌های کوهستانی پس از بهبود شرایط جوی و بر اساس نظر مدیریت بحران، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6689679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها