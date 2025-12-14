  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

هشدار قرمز هواشناسی همه فعالیت‌های ورزشی فارس را لغو کرد

شیراز-اداره کل ورزش و جوانان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال هشدار قرمز هواشناسی تمامی مسابقات، رقابت‌ها و برنامه‌های ورزشی استان از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال هشدار قرمز هواشناسی تمامی مسابقات، رقابت‌ها و برنامه‌های ورزشی استان از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر لغو شد.

در این اطلاعیه‌ای آمده است:

با توجه به شرایط جوی و اعلام هشدار قرمز از سوی اداره کل هواشناسی استان، تمامی فعالیت‌های ورزشی شامل مسابقات، رقابت‌ها، صعودهای ورزشی و برنامه‌های همگانی در سطح استان فارس لغو شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

اداره کل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد که اولویت اصلی، صیانت از جان ورزشکاران و شهروندان است و از تمامی هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و گروه‌های ورزشی خواسته شده تا در این بازه زمانی از برگزاری هرگونه برنامه ورزشی خودداری کنند.

