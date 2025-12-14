تعطیلی بازارهای موقت شهری شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد خلیلی از تعطیلی کامل بازارهای موقت شهری در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در پی صدور هشدارهای هواشناسی و پیشبینی شرایط نامساعد جوی، خبر داد.
وی گفت: با توجه به احتمال بروز حوادث و مخاطرات ناشی از شرایط جوی نامناسب و در راستای صیانت از ایمنی شهروندان و فعالان بازار، برگزاری هرگونه بازار موقت در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی بازارها تعطیل خواهند بود.
خلیلی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت برخلاف مفاد این ابلاغیه، برخورد قانونی مطابق ضوابط و مقررات با افراد متخلف صورت خواهد گرفت و مسئولیت اطلاعرسانی و اجرای دقیق این دستورالعمل بر عهده مسئولان بازارهاست.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی و همکاری با دستگاههای اجرایی، در مدیریت شرایط پیشرو همراهی لازم را داشته باشند.
