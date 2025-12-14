به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس به استناد پیش‌بینی‌ها و پیش‌آگهی‌های هواشناسی، در خصوص احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط این استان و لزوم رعایت نکات و توصیه‌های ایمنی هشدار داد.

در این اطلاعیه به مردم خصوصاً عشایر استان توصیه شده است؛ با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید، احتمال وقوع سیلاب، وزش تندباد و فعالیت سامانه رعدوبرق، طی روزهای پایانی هفته، نسبت به رعایت نکات ایمنی زیر اقدام کنند:

اکیداً از ترددهای غیرضروری طی روزهای پایانی هفته خصوصاً در مسیرهای بین‌شهری، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید.

در صورت مشاهده آب جاری روی جاده یا مسیر، حتی در ظاهر کم‌عمق، با خودرو وارد آن نشوید. جریان آب می‌تواند در مدت کوتاه موجب شناور شدن خودرو و از دست رفتن کنترل آن شود.

از توقف، تردد و حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و آبراهه‌ها خودداری کنید؛ افزایش حجم آب در این مسیرها ممکن است سریع، ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد.

از توقف، تردد و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال، تیرها، دیوارها، ساختمان‌ها و سازه‌های قدیمی و غیرایمن خودداری کنید؛ وزش باد و اشباع خاک می‌تواند منجر به شکستن یا سقوط ناگهانی آن‌ها شود.

جامعه عشایری محترم از استقرار چادر، دام و تجهیزات در مسیر سیلاب، کف دره‌ها و بستر رودخانه‌ها پرهیز کرده و محل اسکان موقت را در نقاط ایمن، باز، دور از مسیر آب، فاقد سازه ناپایدار، عارضه فلزی، دکل و تک‌درخت انتخاب کنند.

در زمان وقوع رعدوبرق، از ماندن در فضاهای باز، نزدیک شدن به اجسام فلزی، فنس‌ها، تجهیزات برقی و استفاده از تلفن همراه در فضای باز خودداری شده و در حد امکان در محل امن پناه گرفته شود.

مراقبت ویژه از کودکان، سالمندان و افراد کم‌توان در این شرایط ضروری است و از نزدیک شدن آنان به آب‌های جاری و فضاهای پرخطر جلوگیری شود.

در صورت تشدید بارندگی، افزایش سطح آب یا تغییر ناگهانی شرایط جوی، بدون اتلاف وقت محل را ترک کرده و به نقاط امن منتقل شوید.

توجه داشته باشید که شرایط جوی ناپایدار می‌تواند در مدت کوتاه به وضعیت پرخطر تبدیل شود.

بنابراین همکاری و رعایت نکات ایمنی و هشدارها نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جانی و خسارات احتمالی خواهد داشت.