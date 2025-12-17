  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

مه و باد در جاده‌های فارس؛ تردد روان اما احتیاط ضروری است

شیراز-رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از مه گرفتگی در جاده‌های منتهی به سپیدان، فیروزآباد، اقلید و بوانات خبر داد و گفت:تردد در جاده‌های فارس روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی،، با اشاره به آخرین گزارش‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای اظهار داشت: مه گرفتگی در مسیرهای سپیدان شامل تنگ ابوالحیات (کوه چنار)، گردنه شول و گردنه چهارمهر، در مسیر فیروزآباد گردنه موک و در اقلید گردنه‌های دمله، امامزاده اسماعیل و تیمارگون گزارش شده است و همچنین گردنه میدان در بوانات نیز مه‌آلود است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس افزود: سایر جاده‌های استان ابری و همراه با وزش باد گزارش شده‌اند. با وجود شرایط جوی، تمامی مسیرها باز بوده و تردد به صورت روان جریان دارد، اما رانندگان باید احتیاط کامل را رعایت کنند.

