به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی،، با اشاره به آخرین گزارش‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای اظهار داشت: مه گرفتگی در مسیرهای سپیدان شامل تنگ ابوالحیات (کوه چنار)، گردنه شول و گردنه چهارمهر، در مسیر فیروزآباد گردنه موک و در اقلید گردنه‌های دمله، امامزاده اسماعیل و تیمارگون گزارش شده است و همچنین گردنه میدان در بوانات نیز مه‌آلود است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس افزود: سایر جاده‌های استان ابری و همراه با وزش باد گزارش شده‌اند. با وجود شرایط جوی، تمامی مسیرها باز بوده و تردد به صورت روان جریان دارد، اما رانندگان باید احتیاط کامل را رعایت کنند.