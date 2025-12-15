به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در دیدار با خانواده شهید سردار حاج محمدتقی یوسف‌وند از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای برگزاری کنگره شهدای استان البرز و فرمایشات حکیمانه ایشان درباره شهدا و انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های آینده، گفت: وظیفه امروز جامعه، انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های امروز و آینده است.

معاون رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این دیدار فرمودند که برگزاری کنگره شهدا خوب است اما باید اثرگذار باشد. ایشان بر حفظ ارزش‌های به‌جا مانده از شهدا تأکید داشتند و خاطرنشان کردند که علاوه بر دستاوردهای نظامی، وحدت و انسجام بین مردم منجر به پشتیبانی و حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

اوحدی با اشاره به جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: شقی‌ترین افراد و رژیم جنایتکار صهیونیست در این جنگ حضور داشتند، اما انسجام و وحدت بین مردم، نتیجه و سرانجام این جنگ بود و خفت و خواری را برای دشمن به همراه داشت. این جنایتکاران باعث ناامنی‌های بسیاری در جهان می‌شوند که علیه آنها مردم راهپیمایی و تظاهرات می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشییع شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در گلزار شهدا، افزود: در مراسم تشییع شهدا بسیاری از مردم عادی حضور داشتند و خانواده شهدا تنها نبودند. فرماندهان و سرداران شهید ما اسطوره‌های بی‌بدیل بودند که از زمان دوران دفاع مقدس در کشور حضور داشتند.

اوحدی به روایتی از شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله شهیده «مریم واحد پناه» و سردار شهید «علی باباخانی» پرداخت و گفت: در دیداری که با خانواده شهدا داشتیم، خانواده‌ها تعریف می‌کردند که شهدا از نحوه شهادت خود اطلاع داشتند و آن را پیش‌بینی کرده بودند.

وی روایت‌هایی از رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدای کربلا را بیان کرد و گفت: حضرت زینب (س) پس از شهادت امام حسین (ع) به روایتگری واقعه عاشورا پرداختند و می‌فرمایند «ما رایت الا جمیلا» و این زیبایی را در شهادت و پس از شهادت سالار شهدا، امام حسین (ع)، و حتی در دوران اسارت مشاهده کردند.

اوحدی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای روایت‌گری از خانواده شهدا و ثبت آثار به‌جا مانده از زندگی شهدا، اظهار داشت: زندگی شهدا باید در قالب هنر ثبت شود و این آثار می‌توانند به شکل فیلم، کتاب و … باشد. شب گذشته مستندی در مورد زندگی شهیدان «طهرانچی و صنیع‌خانی» اکران شد که مستند ارزشمند و تأثیرگذاری در مورد زندگی شهدا بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب برای مقابله با تهاجم دشمن به ارزش‌های شهدا که آن را نشانه گرفته‌اند، گفت: بیش از ۳۰۰ رسانه فارسی‌زبان علیه ارزش‌هایی که شهدای ما برای حفظ آن به شهادت رسیدند، فعالیت می‌کنند و باید با هجمه دشمنان مقابله کنیم.