حیدرنیا: همت و اراده مسئولین کنگره ملی شهدای البرز را به اوج رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا حیدرنیا شامگاه سهشنبه در آئین افتتاح کنگره ملی شهدای استان البرز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم ولایتمدار استان البرز، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که توفیق خدمترسانی در مسیر نورانی برگزاری این کنگره عظیم به دست آمد.
وی در ادامه تصریح کرد: برگزاری این مراسم معنوی مرهون زحمات، مجاهدتها و خدمات شبانهروزی همه مسئولین استان برای بزرگداشت این کنگره بود.
حیدرنیا با تأکید بر نقش هدایت الهی در این مسیر، افزود: بیگمان در این رهگذر جز با عنایت حضرت حق و الهام هستیبخش ائمه اطهار (ع) راه دیگری میسر نبود.
