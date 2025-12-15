شکایت باشگاه خیبر از داور بازی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خیبر اعلام کرد که در پی اتفاقات رخ داده داوری در دیدار تیم‌های خیبر و استقلال باشگاه خیبر صبح فردا شکایت خود را از احمد محمدی به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

در این بازی احمد محمدی در همان ابتدای مسابقه یک پنالتی به سود تیم استقلال گرفت که به گواه ادعای اکثر کارشناسان این صحنه یک برخورد کاملاً معمولی فوتبالی بود، همچنین دو گل تیم فوتبال خیبر به شکل عجیب آفساید و خطا اعلام شد که باز هم کارشناسان اعتقاد داشتند عارف قزل در موقعیت گل هیچ خطایی مرتکب نشد و گل خیبر خرم آباد کاملاً صحیح به نظر می‌رسید.

همچنین در ادامه این مسابقه نیز خطای عارف غلامی روی پای عارف قزل باز هم یک صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه استقلال را رقم زد اما متأسفانه باز هم تیم داوری از آن صحنه به راحتی عبور کرد، به همین علت باشگاه خیبر خرم آباد از داور مسابقه امشب شکایت خواهد کرد.

همچنین از کمیته داوران درخواست می‌شود مکالمات اتاق وی ای آر با داور مسابقه به خصوص روی صحنه پنالتی به سود تیم استقلال منتشر شود تا اذهان فوتبال دوستان و جامعه فوتبال در این زمینه روشن شود که داوران VAR چه مکالمه‌ای با داور وسط داشتند و اعلام کردند این صحنه پنالتی نیست اما داور بازی تاکید داشت باید پنالتی اعلام کند.»